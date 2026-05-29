España aborda con varios socios europeos el diseño del futuro sistema de comunicaciones por satélite de la UE

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha anunciado este viernes que España participará esta tarde junto a algunos Estados miembro y el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, en una reunión para abordar el diseño de IRIS2, el programa europeo de comunicaciones seguras y acceso a Internet por satélite.

Según ha explicado, el encuentro servirá también para poner en valor el reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el aumento de la contribución española, tanto en capacidades industriales como en recursos económicos, a esta iniciativa estratégica de la Unión Europea.

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Así lo ha señalado en declaraciones a la prensa antes de participar en el consejo de Competitividad de la UE en Bruselas, donde ha defendido la necesidad de avanzar hacia una Europa "más ambiciosa" y con mayor autonomía tecnológica.

Cigudosa ha enmarcado esta reunión en el debate sobre las futuras prioridades europeas en ciencia, innovación y espacio, coincidiendo con el inicio de las negociaciones del próximo marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034.

En este contexto, ha reivindicado el peso de España en estos ámbitos y ha destacado que el país es actualmente el tercer mayor receptor de fondos del programa europeo de investigación Horizonte Europa, solo por detrás de Alemania e Italia.

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Asimismo, ha subrayado que España se ha convertido en la cuarta potencia de la Agencia Espacial Europea (ESA) tras haber triplicado su contribución desde 2018, una posición que, a su juicio, justifica que el país tenga una "voz propia" en los debates europeos sobre el futuro de la política espacial.

Respecto a 'Horizonte Europa', el principal instrumento comunitario para financiar la ciencia y la innovación, Cigudosa ha considerado que el acuerdo parcial sobre su futura configuración "no está lo suficientemente maduro" y ha defendido seguir negociando, especialmente en cuestiones relacionadas con los partenariados y la ciencia colaborativa.

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Preguntado además por la propuesta de la Comisión Europea de reservar dos tercios del espacio satelital a empresas europeas, ha valorado la iniciativa como "un avance bastante importante" respecto a posiciones anteriores, aunque ha advertido de que todavía no responde plenamente a las expectativas planteadas por algunos Estados miembro.