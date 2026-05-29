Dos de cada tres españoles censuran a Trump por criticar la posición de España sobre las guerras en Oriente Medio

Dos de cada tres españoles rechazan las declaraciones que ha venido realizando en los últimos tiempos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la posición de España ante las guerras en Oriente Medio, según se desprende del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de mayo.

En las últimas semanas y meses, Trump ha cargado reiteradamente contra España por no ayudar en la guerra promovida por Estados Unidos e Israel contra Irán, así como por negarse a elevar al 5% el gasto en Defensa como la mayoría de países de la OTAN, entre otras cuestiones.

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Por ello, el organismo que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos ha visto conveniente preguntar a la ciudadanía sobre las "descalificaciones" de Trump en su última encuesta para pulsar la opinión de los españoles.

En concreto, el barómetro revela que el 75,4% de los encuestados confiesa que las descalificaciones de Trump le generan "mucho o bastante rechazo" frente a un 27,5% que asegura que dice sentir "poco o ningún rechazo" por sus palabras.

LA MAYORÍA, MUY PREOCUPADA POR LOS BOMBARDEOS SOBRE IRÁN

Asimismo, y a la pregunta sobre la preocupación que suscitan los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el 63,3% de las respuestas dice que mucho o bastante y sólo un 15,7% habla de que poco o nada.

Con todo, la mayoría de los españoles (54,7%) se muestra optimista sobre la situación en Oriente Próximo y cree que "es posible alcanzar una solución" frente a un 37,1% que piensa que "es inevitable el conflicto en la zona". Ahora bien, un 64% cree que el conflicto en la zona va a durar mucho más tiempo y sólo un 25,2% augura que ya no durará mucho más.

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