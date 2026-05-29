Dell se dispara un 35% en Wall Street tras ganar un 256% más gracias a la IA y mejorar previsiones

Dell Technologies obtuvo un beneficio neto de 3.438 millones de dólares (2.956 millones de euros) entre febrero y abril de 2026, primer trimestre de su año fiscal, lo que supone un avance del 256% frente a lo contabilizado en el ejercicio anterior, según informó la empresa, cuyas acciones subían hasta un 35% en la Bolsa de Nueva York.

Los ingresos de Dell en el trimestre sumaron un récord de 43.842 millones de dólares (37.701 millones de euros), un 88% más, incluyendo un avance del 181% del negocio de soluciones de infraestructura (ISG) hasta 29.009 millones de dólares (24.946 millones de euros).

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De su lado, la división de soluciones de cliente (CSG) facturó un 17% más en el primer trimestre, con 14.609 millones de dólares (12.563 millones de euros).

"Nuestro desempeño récord en el primer trimestre refleja una fuerte demanda, así como nuestro ritmo de innovación en toda la gama de PC, computación y almacenamiento", declaró Jeff Clarke, vicepresidente y director de operaciones de Dell Technologies, destacando que los pedidos relacionados con la IA alcanzaron los 24.400 millones de dólares (20.982 millones de euros).

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De este modo, la compañía ahora espera que los ingresos del segundo trimestre oscilen entre 44.000 y 45.000 millones de dólares (37.837 y 38.697 millones de euros), lo que representa un aumento del 49%, mientras que el beneficio por acción diluido aumentaría un 164%, hasta 4,48 dólares.

Asimismo, ha elevado la previsión anual de ingresos a una horquilla de entre 165.000 y 169.000 millones de dólares (141.888 y 145.328 millones de euros), lo que representa un aumento del 47% interanual, mientras que el beneficio por acción diluido (llegaría a 17,31 dólares, con un aumento del 99% interanual.

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