Colombia impulsa un proyecto de ley para controlar la seguridad de las cirugías estéticas

Bogotá, 29 may (EFE).- El Gobierno colombiano presentará un proyecto de ley para controlar que las cirugías estéticas sean practicadas por profesionales titulados en universidades acreditadas, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, este viernes tras el homicidio de Yulixa Toloza, ocurrido este mes después de un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.

"El Gobierno presentará el proyecto de ley Julixa que busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada", expresó el mandatario en X.

El caso de Yulixa Toloza ha generado conmoción en Colombia desde el pasado 13 de mayo, cuando desapareció luego de practicarse una lipólisis láser (procedimiento para eliminar grasa usando un láser) en un centro estético ilegal del sur de Bogotá.

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Familiares y allegados relataron que la mujer presentó complicaciones de salud tras el procedimiento, entre ellas dificultad respiratoria y desorientación, situación que se pudo evidenciar en varios videos que circularon en redes, donde se ve a la mujer en aparente mal estado físico dentro del lugar donde fue intervenida.

Además, un testigo aseguró haber visto a dos hombres sacar a Toloza inconsciente del establecimiento y subirla a un vehículo, que posteriormente fue hallado por las autoridades en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

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Las autoridades también investigan a los responsables del centro estético Beauty Láser Medicina Estética, señalado de funcionar sin los permisos necesarios para realizar procedimientos estéticos de alta complejidad.

El cuerpo de Yulixa fue hallado días después en el municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca (centro).

Por este caso, dos ciudadanos venezolanos fueron capturados y son señalados de ocultamiento y destrucción de pruebas.

Sin embargo, un juez ordenó su liberación al considerar que las capturas no cumplieron los requisitos legales, aunque la investigación por desaparición forzada y otros posibles delitos continúa abierta.

Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, el país realiza más de 400.000 procedimientos estéticos al año, pero las autoridades han alertado sobre la proliferación de lugares clandestinos sin habilitación para desarrollar actividades quirúrgicas. EFE