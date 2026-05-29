Uruguay inicia el envío de carne sin arancel a Europa y trabaja en aumentar su producción

Montevideo, 29 may (EFE).- Uruguay comenzó a ingresar sus primeros embarques de carne libres de aranceles al mercado europeo, un hito derivado del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que ha impulsado a las autoridades a trazar un plan para aumentar la producción cárnica nacional en un 30 %.

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, enmarcó estos avances durante la celebración del Día Nacional de la Carne, catalogando la entrada en vigor de este tratado -tras 25 años de espera- como un "momento único" para la principal industria exportadora del país.

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Scayola precisó que los contenedores uruguayos correspondientes a la cuota Hilton comenzaron a ingresar al mercado europeo sin impuestos desde el pasado 1 de mayo, fecha en la que dicho acuerdo entró en vigor de manera provisional.

A este beneficio se sumarán, a partir del 1 de junio, nuevos embarques exentos de aranceles bajo la cuota de 99.000 toneladas asignada al bloque suramericano. "Tenemos motivos para festejar", aseveró el jerarca.

Para capitalizar esta apertura y disipar cualquier "miedo" en el consumidor del viejo continente frente a la oferta del Mercosur, el INAC lanzó una ambiciosa campaña publicitaria enfocada en las credenciales sanitarias y ambientales de Uruguay.

La estrategia subraya el valor agregado de la ganadería nacional: el 100 % de su producción cuenta con trazabilidad obligatoria, certificación de estar libre de deforestación y la prohibición del uso de hormonas promotoras de crecimiento desde el año 1962.

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"Sin dudas, es el producto que Europa busca", subrayó Scayola.

Sobre el reparto interno de las 99.000 toneladas entre los socios del Mercosur -donde Uruguay compite frente a países como Brasil y Argentina-, el titular del INAC transmitió tranquilidad.

Además, aseguró que las negociaciones diplomáticas están "en buenas manos", bajo la órbita de los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores.

El escenario arancelario favorable también se extiende a otros mercados estratégicos para el país. Scayola destacó la inminente eliminación de impuestos de importación en Estados Unidos y la obtención de una cuota de 324.000 toneladas por parte de China.

Frente a esta creciente demanda global, el presidente del INAC lanzó un llamado a los ganaderos locales para incrementar el volumen.

"Si Uruguay produjera un 30 % más, estaría todo vendido", garantizó Scayola, advirtiendo que este salto productivo permitiría inyectar mayores divisas al país, consolidar a la industria local y reducir los costos asociados a la capacidad productiva ociosa.

La celebración del Día Nacional de la Carne conmemora el 29 de mayo de 1877, fecha en la que el buque Le Frigorifique completó el primer viaje transoceánico transportando carne refrigerada desde el Río de la Plata hasta Europa. EFE

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