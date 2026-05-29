La UE condena "enérgicamente" el ataque de Irán a Kuwait y exige "pleno respeto" del Derecho Internacional

La Unión Europea ha condenado "enérgicamente" este viernes el ataque lanzado en la víspera por parte de las fuerzas iraníes contra territorio kuwaití, argumentando que se trata de una acción que "viola la soberanía" de Kuwait de acuerdo con el Derecho Internacional, y ha reiterado su apoyo y su "plena solidaridad" con su Gobierno y su pueblo.

"Estos ataques representan una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad regional", sentencia un comunicado recogido por el Servicio de Acción Exterior de la Unión (SEAE).

En la misma nota, los Veintisiete apelan a "todas las partes" en el conflicto, exigiendo "el pleno respeto" del Derecho Internacional, incluidos los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario.

En esta línea, el SEAE ha hecho especial hincapié en el cumplimiento de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, por la que se instó a Irán a cesar sus ataques contra los Estados del Golfo y Jordania. Esta, insiste el escrito, "debe aplicarse íntegramente".

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"La UE seguirá apoyando todos los esfuerzos para reducir la escalada y abogará por una solución sostenible en relación con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán", concluye el mensaje de del servicio diplomático europeo.

Estas palabras llegan después de que las autoridades de Kuwait acusaran este jueves a Irán de lanzar un ataque con misiles y drones contra su territorio, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara un ataque contra una "base aérea" de Estados Unidos en respuesta a un bombardeo estadounidense contra el sur del país asiático.

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Apenas unas horas antes, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait había asegurado que sus defensas aéreas estaban "repeliendo ataques con misiles y drones", sin apuntar a la procedencia de los proyectiles.