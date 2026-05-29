Coca-Cola Europacific Partners aprueba las reeleciones de Manuel Arroyo y José Ignacio Comenge como consejeros

Los accionistas de Coca-Cola Europacific Partners han aprobado en la junta general anual celebrada en Londres la reelección como consejeros de los españoles Manuel Arroyo, vicepresidente ejecutivo y director global de Marketing de The Coca-Cola Company, y de José Ignacio Comenge, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el 'proxy advisor' ISS había recomendado el voto negativo sobre la reelección de Arroyo y Comenge, pero finalmente han sido reelegidos, como había solicitado el embotellador de Coca-Cola que pidió hace unas semanas el respaldo de los accionistas a estos puntos del orden del día.

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Además también se acordó la reeleción por mayoría de los también españoles Sol Daurella, presidenta de CCEP, Álvaro Gómez-Trénor Aguilar, Alfonso Líbano Daurella y Mario Rotllant Solá como consejeros del embotellador.

Por otro lado, los accionistas también volvieron a aprobar la dispensa para que la sociedad Olive Partners, máximo accionista con el 37,2% y controlada por la familia de Sol Daurella, no tenga la obligación de lanzar una OPA en el caso de elevar su participación en el embotellador.

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Así, este punto del orden del día, sobre el que el 'proxy advisor' ISS pidió votar en contra, fue aprobado por el 75,39% de los votos emitidos, ya que los accionistas de Olive Partners, que representan el 37,2%, se abstuvieron en la votación de este punto como ya habían informado previamente.

Olive Partners ya había confirmado semanas antes que no tenía intención de realizar ningún cambio, ni de superar el umbral del 50% de los derechos de voto.

Una junta de accionistas que se ha celebrado justo cuando se conmemora el décimo aniversario de la integración de tres embotelladores del mercado europeo, alcanzando una capitalización de 36.000 millones de euros en 2026, lo que supone casi duplicarla respecto a los 16.500 millones de euros de 2016.

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Diez años después de su creación, el mayor embotellador de Coca-Cola celebra una trayectoria marcada por el crecimiento, la generación de valor y su compromiso con los mercados en los que opera.