Claudia Ula, hija de Raquel Revuelta, confiesa sus deseos de ser madre un año después de su boda

No es ningún secreto. En todas sus apariciones públicas la modelo Raquel Revuelta confiesa con una gran sonrisa que a sus 58 años le encantaría convertirse en abuela, reconociendo que es algo que no está en sus manos sino en las de su hija Claudia Ula y las de su yerno Vicente Benítez, que después de una larga relación -se conocieron siendo adolescentes- se daban el 'sí quiero' en una romántica ceremonia en Zahara de los Atunes (Cádiz), el 21 de junio de 2025.

Y aunque la joven todavía no se había sincerado sobre si tienen planes de ampliar la familia pronto o si por el contrario prefieren disfrutar de su juventud -tiene 30 años- y de su matrimonio antes de ser padres, ha confesado ante las cámaras de Europa Press que su embarazo llegará "cuando Dios quiera".

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Claudia ha sido una de las invitadas al desfile con el que Fabio Encinar ha presentado su nueva colección en un emblemático escenario como la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y, como ha revelado emocionada "estoy estupendamente. Mi vida de casada va a viento en popa. Voy a hacer un año ya en el mes que viene y nada, con muchos proyectos. Estoy trabajando con mi madre en la agencia de modelos Doble R".

Respecto a si le gustaría ser madre, ha confesado con sinceridad que, aunque "sin ninguna prisa", "cuando el de arriba quiera. Yo estoy abierta a todo lo que me dé la vida", dejando entrever que próximamente podría anunciar la gran noticia.

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