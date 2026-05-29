Acer presenta Aspire Go 15, un portátil impulsado por Snapdragon C de Qualcomm

Acer ha anunciado un ordenador portátil de gama de entrada que utiliza el procesador Snapdragon C de Qualcomm, el Aspire Go 15, que se une a su catálogo junto al equipo Swift Spin 14 AI, de gama alta.
Qualcomm ha diseñado Snapdragon C para impulsar portátiles destinados a un uso informático básico en el día a día, como navegar por internet, ver contenidos en 'streaming' y trabajar con herramientas de productividad.
Este chip se integrará en equipos que empezarán a llegar a finales de año, como el nuevo Aspire Go 15 (AG15-Q31P), que Acer ha diseñado para ofrecer "un rendimiento fluido y responsivo para tareas esenciales", como indica en una nota de prensa.
Este portátil está equipado con hasta 8GB de memoria RAM y hasta 512GB de almacenamiento. Presenta una pantalla de 15,6 pulgadas con marcos estrechos y, en conectividad, llega con dos puertos USB tipo C de función completa y un puerto HDMI, así como soporte para WiFi 6E.
Acer ha incorporado el 'software' AcerSense para gestionar la configuración de la batería, el almacenamiento y las aplicaciones para un rendimiento óptimo.
IMPULSADO POR LA SERIE SNAPDRAGON X2
La compañía tecnológica ha ampliado su catálogo con otro ordenador portátil, en este caso, equipado con los procesadores Snapdragon X2 Elite o Snapdragon X2 Plus, de gama premium.
El nuevo Swift Spin 14 AI (SFSP14-Q51T) es un equipo convertible dirigido a un uso más profesional, diseñado para facilitar la multitarea y el uso de funciones de inteligencia artificial avanzadas gracias a su NPU con 80 TOPS, que habilita también el uso de agentes.
El portátil soporta hasta tres monitores 4K externos y ofrece una configuración con hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento SSD. El rendimiento gráfico está respaldado por la GPU Adreno con soporte para soporte para DirectX 12.2, que admite tecnologías como el trazado de rayos por 'hardware'.
La batería ofrece una autonomía de hasta 23 horas de reproducción de vídeo y de 16,5 horas de navegación web. Para encendidos rápidos, el dispositivo ofrece carga rápida con un puerto DC de hasta 100 vatios mediante USB 4 Tipo-C.
La pantalla de vidrio IPS WUXGA de 14 pulgadas es táctil y compatible con óptico Acer Active Stylus 420, que viene de serie. Este lápiz óptico o 'stylus' utiliza tecnología Wacom AES 2.0 que soporta 4.096 niveles de presión y cuenta con detección de inclinación para sombreado.
Acer ha optado por el aluminio para fabricar el chasis, que llega con en color azul cobalto y presenta una durabilidad de grado militar certificada MIL-STD-810H. En conectividad, incluye dos USB tipo C, dos USB tipo A y HDMI 2.1 y tiene soporte para WiFi 7, Bluetooth 6.0 y Bluetooth LE Audio.
Al ser un equipo Copilot+ PC con Windows 11, Swift Spin 14 AI incorpora funciones y características de IA diseñadas para aumentar la productividad y la creatividad, como 'Click-to-Do', para acciones rápidas y contextuales basadas en lo que aparece en la pantalla.