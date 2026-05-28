Tres personas heridas en ataque con arma blanca en una estación de tren en Suiza

Ginebra, 28 may (EFE).- Tres personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca ocurrido este jueves por la mañana en la estación de tren de la localidad de Winterthur (noreste de Suiza, en el cantón de Zúrich), informó la policía local.

El responsable ha sido un hombre de 31 años y nacionalidad suiza que ha sido arrestado, según las informaciones preliminares citadas por la televisión pública suiza RTS.

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La policía ha indicado también que el móvil de la agresión, en el que han resultado heridas personas de 28, 43 y 52 años que fueron trasladadas al hospital, aún se desconoce. EFE