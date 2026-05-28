Registran 62 especies de escarabajos que se alimentan de excremento en Amazonía de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 28 may (EFE).- Investigadores registraron 62 especies de escarabajos coprófagos, que se alimentan de excrementos de animales, en la Reserva de Biosfera Sumaco de Ecuador, declarada como tal por la Unesco en 2000, y ubicada en la Amazonía, informó este jueves el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Las especies registradas representan aproximadamente el 18 % de las especies de escarabajos coprófagos conocidas para Ecuador; sin embargo, el estudio también documenta algunas cuya clasificación taxonómica aún se encuentra en discusión, "lo que evidencia el enorme potencial de descubrimientos biológicos en la reserva".

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Los escarabajos coprófagos fueron encontrados entre los 300 y 1.800 metros de altitud en distintos sectores de la reserva, por lo que fue posible documentar especies propias de bosques amazónicos y de ecosistemas montanos andinos, aseguró el instituto.

Estos escarabajos cumplen funciones esenciales en los ecosistemas tropicales. El Inabio explicó que, al alimentarse y enterrar excrementos de animales, contribuyen al reciclaje de nutrientes, mejoran la calidad del suelo, dispersan semillas y ayudan a controlar parásitos y moscas.

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"Por ello, son considerados indicadores clave de la salud ambiental de los bosques", agregó el instituto.

La Reserva de Biosfera Sumaco abarca más de 900.000 hectáreas en la cordillera oriental de los Andes tropicales de Ecuador y es hogar de miles de especies de flora y fauna, así como de comunidades indígenas kichwas que conservan una estrecha relación con el entorno natural. Está ubicada principalmente en la provincia de Napo.

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Los autores de la investigación subrayaron que aún existen amplias zonas de esta reserva que no se han explorado científicamente, por lo que futuros estudios podrían revelar nuevas especies para la ciencia y ampliar el conocimiento sobre la fauna amazónica ecuatoriana. EFE