La tasa de paro de México sube en abril una décima y cierra en el 2,5%

La tasa de paro de México se situó en abril en el 2,5%, lo que supone un incremento de una décima respecto de marzo, según se desprende de los datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de participación económica cerró el cuarto mes de 2026 en el 59,1%, cinco décimas por encima de lo registrado en marzo, al tiempo que los ciudadanos en paro subieron en 31.901, tras alcanzar los 1.525.675 desocupados. La informalidad avanzó cuatro décimas, hasta el 55,2%.

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Por su parte, la población económicamente activa ascendió a 62.125.707 personas, esto es 480.047 más que en marzo. Asimismo, el número de ocupados repuntó en 448.146 y sumó 60.600.032 ciudadanos.

Los trabajadores se distribuyeron entre los servicios, con 26,8 millones (44,2%); el comercio, con 11,7 millones (19,3%); la industria, con 10 millones (16,4%); el sector primario, con 6,1 millones (10,1%); la construcción, con 5,2 millones (8,6%); y otras actividades económicas, como la minería, electricidad o el suministro de agua y gas, con 330.000 (0,5%). 448.000 personas (0,7%) no especificaron un área.

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En comparación con abril de 2025, los sectores con mayor engrosamiento de plantillas fueron la construcción (547.000); la restauración y los alojamientos (478.000); y los transportes, comunicaciones, correos y almacenamientos (190.000).

Por el contrario, el comercio destruyó 283.000 empleos en términos netos; seguido de los servicios sociales, con 187.000; y de los servicios profesionales, financieros y corporativos, con 142.000.

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