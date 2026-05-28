Pekín acusa a Países Bajos de "violar su soberanía" en zonas en disputa del mar de China Meridional

El Ejército de China ha acusado a un buque de guerra neerlandés de "violar su soberanía" y "socavar la seguridad marítima y aérea" del gigante asiático con sus acciones en aguas en disputa del mar de China Meridional, por lo que ha pedido a Países Bajos "detener inmediatamente" este tipo de "provocaciones".

Zhai Shichen, portavoz del Mando del Teatro Sur de las Fuerzas Armadas chinas, ha indicado que la fragata neerlandesa 'HNLMS De Ruyter' "entró ilegalmente en la zona cercana a Xisha Qundao (islas Paracel) en el mar de China Meridional", donde han realizado una serie de operaciones militares.

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Tal y como ha explicado, el buque ha realizado maniobras con ayuda de un helicóptero trasladado a borde del buque, lo que supone una "violación del espacio aéreo de China", según ha recogido la agencia de noticias Xinhua.

En respuesta a estas acciones, el Ejército chino ha desplegado fuerzas marítimas y aéreas para tomar "las medidas necesarias de acuerdo con las leyes vigentes para expulsar de la zona a dicha embarcación", ha explicado Zhai, que ha lamentado que estas acciones "suponen una violación del Derecho Internacional".

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"Socavan la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional y podría llevar fácilmente a un error de cálculo y a juicios erróneos", ha aclarado, antes de recalcar que Pekín "se opone a este tipo de actos" y "solicita a la parte neerlandesa detener estas provocaciones".

Además, ha aclarado que las fuerzas del Mando del Teatro Sur se encuentran en "alerta máxima" y cuentan con la "resolución" necesaria para desempeñar sus funciones y "proteger la soberanía, seguridad, paz y estabilidad a nivel nacional y regional".

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Estas aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas. Pekín ha tomado medidas reiteradas contra buques que atraviesan la zona, especialmente los filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas.