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La Comunidad, en la Gala del Premio Internacional Ernesto Cardenal 2026

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha asistido este jueves a la Gala del Premio Internacional Ernesto Cardenal, que honra la memoria y el legado del poeta, sacerdote y pensador nicaragüense.

Durante la ceremonia, que se ha celebrado en la Casa de América, el consejero ha manifestado que "estos galardones reconocen la defensa de los derechos humanos, la concordia entre los pueblos y su reflejo en las manifestaciones artísticas y culturales".

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En esta edición han sido distinguidos el empresario y filántropo Hugo Sigman; el poeta, filólogo e intelectual Luis Alberto de Cuenca; y el cineasta Alejandro Amenábar, según ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

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