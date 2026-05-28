La ONU expresa inquietud por la retórica de Trump tras sus recientes amenazas a Omán

Naciones Unidas ha expresado este jueves su inquietud ante las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado a Omán después de que Teherán confirmara la existencia de contactos con Mascate para negociar un mecanismo para el control de la navegación en el estrecho de Ormuz.

"Siempre nos inquieta y preocupa escuchar ese tipo de retórica. Para cada Estado miembro, la integridad territorial y la soberanía deben respetarse tanto en los hechos como en las palabras", ha expresado el portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq, en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Trump amenazó en la víspera con "destruir" Omán durante declaraciones a la prensa en el marco de una reunión de su gabinete. "Omán se comportará como todos los demás o tendremos que destruirlos", indicó, horas después de que Teherán confirmara la existencia de contactos con Mascate para negociar este mecanismo.

El subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Baqeri, afirmó el miércoles que Teherán y Mascate "están negociando conjuntamente un nuevo procedimiento para el paso de buques a través del estrecho de Ormuz", después de que Irán indicara en numerosas ocasiones que ambos países tienen que estar al frente de estas regulaciones.

PUBLICIDAD