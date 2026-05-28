Japón y Filipinas refuerzan sus lazos e inician conversaciones para un pacto en materia de Inteligencia

Las autoridades de Japón y Filipinas han apostado este jueves por reforzar sus lazos ante la creciente tensión con China y han puesto sobre la mesa la posibilidad de iniciar conversaciones para un pacto que permita a las partes compartir información en materia de Inteligencia y mejorar así la seguridad.

Durante una visita a Tokio, la capital japonesa, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, han dicho haber llevado la relación bilateral entre los dos países a un "nuevo nivel", tan solo varias semanas después de haber acordado la transferencia de varios destructores japoneses y haber dado el visto bueno al despliegue de tropas en caso necesario.

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Los líderes de ambos países han abordado las disputas marítimas y las reclamaciones territoriales de China, una cuestión que ha propiciado una creciente preocupación. Marcos Jr. ha asegurado que tanto Japón como Filipinas son "democracias marítimas" y se ha comprometido a garantizar y reforzar la seguridad en una región "abierta" y "gobernada por leyes y no por la fuerza".

La visita se produce poco después de que las autoridades japonesas hayan adoptado medidas para la exportación de armamento, una decisión que ha suscitado las criticas de China, que advierte del peligro que supone la "remilitarización japonesa".

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El presidente filipino, sin embargo, ha dado las gracias a Tokio por su ayuda prestada ante las "dificultades experimentadas" hasta la fecha.