La humorista gráfica argentina Maitena, protagonista de la FLM: "Si vos votas a Milei, no tenés humor"

La humorista gráfica y escritora argentina Maitena, que ha publicado la antología 'Las mujeres de mi vida' (Lumen), es una de las protagonistas de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid que este año estará dedicada al humor. "Si vos votas a Milei, no tenés humor", sentencia la escritora.

"Es un tema fundamental y es genial que hayan elegido un tema que parece superficial, pero que es tan profundo. No sé muy bien cómo se maneja el humor en la literatura, porque son dos temas que no van muy juntos. Pero bueno, 'El Quijote' está lleno de humor. De todas maneras, el humor como algo que nos atraviesa en la vida es interesante", ha precisado.

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La autora "desapareció" durante 20 años en los que aunque no dejó de dibujar, sí dejó de publicar -"me pasó de todo y volví"-. Ahora, desde hace 4 años, ha retomado su trabajo y ha puntualizado que en la actualidad es "más difícil" hacer humor.

"Es más difícil. Están las redes sociales y hay mucha crítica, mucha opinión, mucho veneno. Y también los medios están más conservadores. Ahora no me viene un ejemplo pero a veces veo historietas mías que ahora yo no podría publicar en un periódico (...) Cambió y ahora se pueden decir menos cosas", ha lamentado para después explicar que "intenta" no autocensurarse nunca.

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Otros de los temas sobre los que la autora considera que no puede dibujar son la maternidad, la situación de Palestina o el gobierno de Javier Milei en su país, Argentina.

"Si vos votas a Milei, no tenés humor. No vas a encontrar nada y además es una incapacidad absoluta por reconocer algo en otro que no sea de tu palo (...) El discurso progresista no está todo el tiempo hablando de Milei, estamos hablando de todos los problemas que hay en el mundo en este momento. En cambio ellos solo están hablando mal de fulano y mengano, no pueden salir de ahí. No pueden hablar de cuál es su proyecto qué proponen, solo pueden tirar odio y vender el país", ha aseverado.

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En 'Las mujeres de mi vida' -"no es una recopilación, es un súper libro editadísimo"-, la autora escribe uno de los prólogos, que es un "agradecimiento" a todas sus lectoras, porque aunque hay algunas viñetas que están datadas de los años 90, siguen siendo de una "actualidad impresionante".

"Me doy cuenta que hay que repetir todo de nuevo, hay que explicar todo de nuevo. Es impresionante: hay que explicar la desigualdad como si no fuera evidente, como si no estuviera frente a nuestros ojos la desigualdad de la mujer en todos los campos que se te ocurra. Hay que volver a explicar que no es bueno que el hombre someta a la mujer, que no es de su propiedad. Vemos todos los días chicas de 20 años que las mata el novio de 23 (...) Volvimos a los 90 y entonces este libro que es los 90 tiene actualidad, es impresionante", ha terminado.

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NUEVA "AVANZADA MISÓGINA"

En este sentido, explica que ahora hay de nuevo una "avanzada misógina muy grande". "Detrás de toda la burla de los hombres hacia las mujeres hay un sentimiento de inferioridad de parte de ellos. Para ellos la mejor defensa es el ataque. En vez de conversar, tratar de comprender o tratar de encontrar una actitud de conciliación, es mejor burlarse y reírse de vos. Ojo, no son todos los hombres, pero siempre un hombre", ha asegurado Maitena en una entrevista con Europa Press.

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La autora argentina ha dedicado gran parte de su carrera a abordar desde la ironía la vida cotidiana, las relaciones, las inseguridades y los estereotipos de las mujeres contemporáneas.

"Ha sido uno de los pilares de mi trabajo, poder hablar de cosas que no se hablaban hace 30 años y que las mujeres se sientan menos solas frente a cosas que les pasaban. Ahora es más común escuchar hablar de las cosas que les pasan a las mujeres, pero no se hablaba abiertamente de eso. Muchas mujeres se sentían muy solas y mi trabajo trajo mucho alivio. Poder decir '¡Ah! Esta también odia a sus hijos a veces'. Sí, se puede amar a los hijos y también odiarlos a veces no tiene nada de malo, es totalmente normal", ha añadido Maitena.

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La Feria del Libro de Madrid, que arranca este viernes, homenajeará el próximo sábado 30 de mayo a la autora con motivo de la Entrega del Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos. En ese sentido, la argentina ha asegurado que es "genial" que la cita le haya el papel central a la sátira para después poner como ejemplo del humor dentro de la literatura a 'El Quijote'.