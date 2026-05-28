La Xunta insta al Gobierno central a mejorar servicios públicos y afrontar necesidades de residentes en el exterior

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha participado esta semana en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), donde reclamó un mayor compromiso del Estado con la ciudadanía española residente en el exterior y con las políticas de retorno.

Miranda advirtió de que el balance realizado en este ámbito "no puede ser positivo", al considerar que en los últimos años se produjo por parte del Gobierno central una pérdida de sensibilidad hacia la ciudadanía exterior "no en las palabras, sino en los hechos, lo que provoca su abandono".

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En el balance de los asuntos abordados en el encuentro, ha señalado la necesidad de avanzar en la eliminación de las desigualdades que afectan a los españoles residentes fuera del país en ámbitos como la fiscalidad, la atención consular, el acceso al voto, la homologación de estudios o las prestaciones sociales.

También ha lamentado una progresiva pérdida de apoyo tanto a las entidades españolas en el exterior como a los propios ciudadanos, advirtiendo de que muchas líneas de ayuda y programas fueron reducidos o suprimidos en los últimos años.

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El secretario xeral ha criticado que estas decisiones se justifiquen "por la ausencia de nuevos presupuestos estatales" lo que considera "argumento falso". En este sentido, ha afirmado que "cuándo disminuye el apoyo a las entidades y a las personas, también se debilita el vínculo con la ciudadanía exterior".

En el ámbito electoral, Miranda también ha incidido en la necesidad de continuar mejorando los mecanismos de participación de la ciudadanía en el exterior.

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Así, ha señalado que, a pesar de los avances producidos con la eliminación del voto rogado, "continúan existiendo dificultades que condicionan el ejercicio efectivo de este derecho". Al hilo de ello, ha reclamado "una adaptación del sistema a las realidades geográficas de los países con mayor presencia de ciudadanos españoles, incrementando los lugares de depósito de voto".