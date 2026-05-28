El Parlamento Vasco rechaza pedir al Gobierno Vasco que impulse un partido de la 'Roja' en Euskadi

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una moción de Vox que pretendía instar al Gobierno Vasco a impulsar la celebración de un partido de la selección española de fútbol en Euskadi durante la temporada 2025-26. La iniciativa ha recibido 62 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar), lo que representa el 88% del pleno, y ocho a favor (Vox y PP).

La moción de Vox instaba al Gobierno Vasco a que, de forma coordinada con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las instituciones locales y los clubes afectados, impulsara la celebración de un partido de la selección española de fútbol en el País Vasco durante la temporada 2025/2026.

PUBLICIDAD

Además, Vox pretendía que el Parlamento Vasco instara al Consejo Superior de Deportes y a la Real Federación Española de Fútbol a que, una vez confirmadas las sedes del Mundial de Fútbol 2030, "promuevan ante la FIFA la celebración en el País Vasco de alguno de los partidos que dispute España".

Aunque como es habitual con las iniciativas de Vox, el resto de partidos de la Cámara -salvo el PP-- no intervienen en los debates, la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, sí respondió el pasado 15 de mayo, en un pleno de control, a la interpelación de Martínez a raíz de la que se ha registrado esta moción.

PUBLICIDAD

ESPAÑA "COMO VISITANTE"

En aquella ocasión, la vicelehendakari recordó que el 75% de los ciudadanos de Euskadi apoya el reconocimiento oficial de las selecciones deportivas vascas, por lo que, ante la petición de Vox de que el Gobierno Vasco impulse la disputa de un partido de la selección española de fútbol en Euskadi, no descartó esa posibilidad, siempre que el combinado estatal juegue "como visitante" contra la selección vasca.

PUBLICIDAD

En su intervención de este jueves, Martínez ha asegurado que "nada impide que el Gobierno Vasco lidere políticamente la solicitud para que España vuelva a jugar en el País Vasco". Además, ha afirmado que España nunca será visitante en el País Vasco porque el País Vasco es una parte de España". "Nadie es invitado en su propia casa", ha añadido.

CANDIDATURA AL MUNDIAL

PUBLICIDAD

En este sentido, y en referencia al debate sobre la posibilidad de que Bilbao y Donostia-San Sebastián retiren su candidatura como sedes del Mundial de Fútbol 2030, ha atribuido esa posibilidad al hecho de que "el nacionalismo quiere evitar, como sea y contra quien sea, cualquier posibilidad de que Bilbao o San Sebastián se conviertan por unos días o unas semanas en una marea rojigualda".

Por parte del Partido Popular, Santiago López ha denunciado que a los partidos que no apoyan esta iniciativa "les da es miedo que España juegue en Bilbao".

PUBLICIDAD

"Les da miedo dejar que se juegue y que las calles se llenen, y que la gente salga a la calle a celebrarlo; que Bilbao, San Sebastián o Vitoria se llene de camisetas de España, de banderas de España". "Ustedes son más de llenar las calles de fotos de presos de ETA en la Korrika", ha añadido.