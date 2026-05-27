Putin llega a Kazajistán para tratar temas bilaterales y asistir a la cumbre eurasiática

Astaná, 27 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aterrizó este miércoles en Kazajistán, donde se reunirá con su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, y participará el viernes en la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE).

Putin fue recibido con grandes honores en el aeropuerto de Astaná, donde lo esperaba una orquesta militar y una reunión con Tokáyev en la residencia del líder kazajo, precedida por un almuerzo privado.

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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, adelantó anteriormente a la prensa rusa que la visita de Estado comenzará con conversaciones informales entre ambos presidentes.

"Tienen una relación personal especial que les permite abordar los temas más acuciantes tanto sobre las relaciones bilaterales como de la agenda internacional de manera constructiva, productiva y franca", señaló Peskov.

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Esta es la trigésimo novena vez que Putin y Tokáyev se reúnen y será la segunda vez que los kazajos reciben a Putin como visita de Estado, que se distingue por los honores protocolarios.

"Normalmente se realiza una visita de Estado durante el mandato presidencial, pero dado que esta es la segunda, se pretende, a sugerencia de nuestros amigos kazajos, destacar el nivel excepcionalmente alto de las relaciones entre nuestros dos países", explicó en la víspera el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

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Putin permanecerá en Kazajistán hasta el viernes, 29 de mayo, jornada en la que se celebrará la cumbre de la UEE. EFE