Cerro Porteño recibe al peruano Cristal con la mira puesta en confirmar su liderato

Asunción, 25 may (EFE).- Cerro Porteño recibirá este jueves al peruano Sporting Cristal, por la última fecha del grupo F de la Copa Libertadores, con la tranquilidad que le da haber asegurado ya su billete a los octavos de final y con la mira puesta en conquistar el primer lugar de la zona y evitar así a rivales de peso en la siguiente fase de la competición.

El equipo dirigido por el argentino Ariel Holan lidera el grupo con 10 puntos, 2 más que el escolta Palmeiras y 4 por encima de su rival de mañana, al que la calculadora aún le permite soñar con avanzar a los octavos, si bien no depende de sí mismo.

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Con este panorama, el Ciclón de Barrio Obrero se clasificará como primero si gana o empata el partido, que asumirá como "una final", según Holan.

"Es una final para nosotros. Hay que cerrar bien la Copa Libertadores acorde a todo lo extraordinario que hemos hecho hasta acá", dijo el timonel en una conferencia de prensa.

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Holan no ha dado pistas sobre los titulares que pondrá el jueves a las 19:00 horas locales (22:00 GMT) en el Estadio Ueno La Nueva Olla de Asunción, pero todo apunta a que usará a su artillería pesada, con el ariete argentino Pablo Vegetti en punta y su compatriota Ignacio Aliseda ocupando la banda izquierda.

El cuadro paraguayo no ha anunciado bajas para el choque, aunque aún no se confirma que el defensor Marcelo Chaparro, aquejado por un edema óseo, pueda estar disponible.

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Por el contrario, Cristal viajó a Paraguay con cinco bajas, incluida la del lateral brasileño Cristiano Da Silva por acumulación de tarjetas, lo que obligará al técnico Ze Ricardo a recomponer su defensa.

Además, Santiago González y Juan Cruz González no entraron en la convocatoria del combinado Celeste por sendas lesiones.

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Si avanzara como tercero del grupo, Cristal disputará la repesca de la Copa Sudamericana, un boleto que también aspira a obtener el otro combinado de la zona, el Junior de Barranquilla, que tiene 4 puntos y mañana visitará al Palmeiras en el Allianz Parque de San Pablo. EFE