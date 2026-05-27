Masiva protesta en Viena contra los recortes millonarios en el presupuesto universitario

Núria Morchón

Viena, 27 may (EFE).- Varios miles de personas, 28.000 según los convocantes, se manifestaron este miércoles en Viena contra los recortes previstos en el presupuesto universitario para el periodo 2028-2030, que los rectores y los estudiantes denuncian que causarán una degradación de la calidad de la enseñanza y la investigación.

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Bajo un intenso sol y con 31 grados de temperatura, miles de estudiantes, profesores y personal de distintas universidades marcharon desde el Rectorado de la Universidad de Viena hacia las sedes del Ministerio de Ciencia y de la Cancillería.

En el actual periodo de financiación 2025-2027, las universidades austríacas cuentan con un presupuesto total de 16.500 millones de euros, incluidos los salarios de los médicos de los hospitales universitarios.

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Basándose en las previsiones del Instituto Austríaco de Investigaciones Económicas (WIFO), las universidades han calculado que necesitarían alrededor de 18.000 millones de euros en el periodo 2028-2030 para compensar la inflación, 2.500 millones menos de lo planeado inicialmente por el Gobierno austriaco.

El rector de la Universidad de Viena, Sebastian Schütze, ha calificado hoy de inaceptable esa oferta inicial y ha dicho que las consecuencias de esa disminución de 2.500 millones serían un drástico recorte de personal, peores condiciones de estudio, menor rendimiento en investigación y pérdida de capacidad de innovación, informa la agencia APA.

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De momento, la coalición gubernamental de conservadores, socialdemócratas y liberal ha prorrogado hasta 2028 las actuales aportaciones y ha retrasado a octubre en anuncio de las partidas definitivas para el siguiente periodo bianual.

De momento sí ha establecido para el Ministerio de Ciencia un objetivo de ahorro de más de 200 millones para los próximos dos años.

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Además, el nuevo plan para 2028-2030 contempla que la novedad de que las universidades de Medicina asuman el pago de los salarios de los médicos en las hospitales universitarios.

El Gobierno está aplicando medidas para reducir el déficit, que en 2024 se situó en el 4,7 % del producto interior bruto (PIB), por lo que la UE le abrió un Procedimiento de Déficit Excesivo.

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El país sufrió tres años consecutivos de recesión (2022-2024) y ha tenido una de las tasas de inflación más altas de la Unión Europea, que el pasado abril se situó en el 3,4 %, 0,4 puntos por encima de la media comunitaria y muy alejada del objetivo del 2 % del Banco Central Europeo.

"Los recortes ponen en peligro el bienestar de los niños y niñas que atendemos en pediatría. Queremos brindar la mejor atención posible, con tiempo y recursos tanto para la investigación como para el cuidado de nuestros pacientes", afirmó en declaraciones a EFE Jo, estudiante de Medicina residente de 28 años.

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"Ataque a las universidades"

"El presupuesto debe garantizarse de forma sostenible ahora. Lo que está ocurriendo es un ataque directo contra nuestras universidades, nuestra educación y el futuro de todos nosotros", denunció en un discurso Selina Wienerroither, de la Unión de Estudiantes Austríacos.

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La organización estudiantil denunció además la infrafinanciación que ya sufren las universidades, reflejada en aulas masificadas, insuficiente capacidad de atención al alumnado y una creciente inseguridad social entre los estudiantes.

Para mañana jueves están previstas nuevas manifestaciones en la ciudades de Graz, Linz, Salzburgo y Klagenfurt. EFE

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(foto)(vídeo)