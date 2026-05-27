Petrobras pretende elevar en 20 % la producción de hidrocarburos en la Amazonía brasileña

São Paulo, 27 may (EFE).- La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció este miércoles en Manaos una inversión de 2.500 millones de reales (unos 490 millones de dólares o 420 millones de euros) para aumentar en un 20 % la extracción de hidrocarburos en la Amazonía.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, informó durante un acto que la empresa busca sumar 22 nuevos pozos a los 70 ya existentes en la región de Urucú, situada en pleno bosque tropical y que produce en la actualidad 105.000 barriles de petróleo equivalentes por día.

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Acompañada por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Chambriard destacó que es la primera inversión de la petrolera en una década en el estado de Amazonas y afirmó que con ella se busca "garantizar" la producción en la región.

"Va a haber gas en Amazonas por muchos años, y va a alimentar las térmicas del estado y generar la electricidad que la ciudad de Manaos y los demás municipios necesitan", dijo.

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En su actual mandato, Lula se ha querido presentar al mundo como líder de la agenda ambiental y ha reforzado el combate contra la deforestación en el mayor bosque tropical del planeta, con resultados exitosos en la reducción de la tala.

Sin embargo, el mandatario también ha buscado fortalecer a Petrobras y ha apoyado la extracción de hidrocarburos en la Amazonía, así como la exploración de posibles yacimientos en una área marítima sensible situada a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas.

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Además, Lula se mostró abierto ayer a autorizar el asfaltado de la polémica carretera BR319, una vía que conecta Manaos con Porto Velho y atraviesa una gran área de selva, lo que suscita preocupaciones entre los ambientalistas por su impacto en la preservación de la naturaleza.

Brasil tiene como principal fuente de emisiones de gases contaminantes la deforestación (44 %), seguida de la agricultura (30 %) y el sector energético (21 %), según datos de la red de ONG Observatorio do Clima. EFE

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