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Heridos tres migrantes en Chipre tras saltar desde un edificio para eludir una redada con más de 20 arrestos

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Tres nacionales de República Democrática del Congo (RDC) han resultado heridos, uno de ellos grave, tras arrojarse desde un edificio de nueve pisos a fin de eludir una macrorredada de las autoridades de inmigración de Chipre en Lárnaca, en el sur del país, que finalmente se ha saldado con el arresto de una veintena de extranjeros entre los cuales están los heridos.

El Servicio de Extranjería e Inmigración ha realizado un amplio operativo en un edificio cercano al puerto de la ciudad en el que reside un amplio número de extranjeros, acabando por detener a un total de 22 personas tras determinar que se encontraban ilegalmente en el país, según ha recogido la radio pública chipriota RIK.

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Entre ellas están los tres heridos, que tras arrojarse desde el bloque han sido trasladados en ambulancia al Hospital General de Lárnaca, donde uno de los citados nacionales congoleños permanece en estado crítico con una grave lesión en la cabeza a raíz de unos hechos que las autoridades siguen investigando.

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