EEUU reintroduce las sanciones contra la relatora de la ONU Francesca Albanese

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vuelto a colocar este miércoles en su lista de sancionados a la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, una semana después de retirar su designación al calor del fallo judicial que, días antes, dictaminara la suspensión de sanciones contra la jurista, una decisión frenada el pasado viernes por un tribunal de Apelaciones que concedió medidas cautelares.

Así lo ha reflejado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en una "actualización de la lista de Nacionales Especialmente Designados" en la que incluye únicamente a Albanese.

PUBLICIDAD

La decisión supone un giro sobre la decisión del Tesoro del pasado miércoles, cuando la cartera dirigida por Scott Bessent anunció que había "eliminado" de la lista a la relatora de la ONU sin ofrecer explicación alguna, como tampoco ha hecho al volverla a designar.

El efímero levantamiento de sanciones llegó días después de que el juez de distrito Richard Leon dictara su suspensión estimando que las restricciones impuestas contra Albanese violaban sus libertades de la Primera Enmienda, al estar dirigidas directamente a sus declaraciones críticas con Israel, sosteniendo además que afectaban a su marido, el economista italiano del Banco Mundial Massimiliano Cali, y a su hija en común, menor de edad.

PUBLICIDAD

El caso gira en torno a las medida contra la relatora decretadas por la Administración Trump esgrimiendo una Orden Ejecutiva contra los esfuerzos del Tribunal Penal Internacional (TPI) para "investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas". "¡Pero Albanese no ha hecho más que hablar!", subrayó el juez.

Sin embargo, un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia dictó una suspensión administrativa de la decisión del juez Leon, permitiendo al Ejecutivo volver a aplicar las sanciones en cuestión "hasta nueva orden del tribunal".

PUBLICIDAD

"El propósito de esta suspensión administrativa es brindar al tribunal la oportunidad suficiente para considerar la moción de urgencia para una suspensión pendiente de apelación y no debe interpretarse en modo alguno como una resolución sobre el fondo de dicha moción", alegaron los jueces Henderson, Katsas y Childs.

El panel ordenó además al marido de Albanese, Massimiliano Cali, en calidad de apelante, que presente una respuesta a la moción, dando cinco días más para la réplica de la Administración Trump.

PUBLICIDAD