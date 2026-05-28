Flávio Bolsonaro reivindica con Rubio su entendimiento en las relaciones internacionales

Washington, 27 may (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial, volvió este miércoles a la Casa Blanca durante su viaje a Washington, para reunirse ahora con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, con quien dijo haber logrado un entendimiento en cómo abordar las relaciones internacionales.

"Continuamos fortaleciendo las relaciones internacionales, defendiendo la libertad, la democracia y los valores que unen a millones de brasileños y estadounidenses", comentó Bolsonaro en sus redes sociales, junto a una foto con Rubio, un día después de su encuentro en la casa presidencial con Donald Trump.

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Bolsonaro visita la capital estadounidense después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniera con Trump en la Casa Blanca el pasado 7 de mayo, un encuentro que ambos líderes calificaron de positivo.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) dijo que es la primera vez que un presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a un precandidato presidencial brasileño en pleno año electoral, lo que, a su juicio, demuestra el "aprecio" que le tiene a él y a Brasil.

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En la víspera, Trump recibió a Bolsonaro en la sede del Ejecutivo estadounidense, cita tras la que el precandidato derechista adelantó que Brasil se adherirá al Escudo de las Américas, una alianza regional contra el narcotráfico impulsada por Washington, si gana las elecciones de octubre.

Además, Bolsonaro reveló que pidió a Trump designar "cuanto antes" como grupos terroristas a las organizaciones delincuenciales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho, una medida a la que se opone el Gobierno de Lula por considerar que vulneraría la soberanía del país.

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Bolsonaro busca con esta visita impulsar su candidatura, tras la filtración que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado bajo sospecha de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país, lo que ha lastrado su apoyo en las encuestas frente a Lula, quien aspira a la reelección.

La familia Bolsonaro comparte afinidad ideológica con Trump, quien intentó influir -sin éxito- en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro mediante la imposición de altos aranceles a las importaciones brasileñas, medida de la que posteriormente se retractó tras negociar con el Gobierno brasileño. EFE

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