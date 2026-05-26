Una edición ilustrada del 'Romancero gitano' fusiona los versos de Lorca con 53 fotografías de la agencia Magnum

'El Romancero Gitano', del poeta Federico García Lorca, acaba de salir a la venta en una edición ilustrada con 53 fotografías de la agencia Magnum. La obra, editada por Jdej editores, lleva por título 'Romancero gitano x magnum'.

Esta edición busca "sumar a la belleza y encanto de los versos de Federico García Lorca, que desbordan cualquier escenario, el arte e imaginación de los grandes de la fotografía agrupados en la Agencia Magnum, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en el año 2024", como señalan desde la editorial.

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"La fotografía, la imagen en general, y más aún este tipo de fotografía en particular, tiene un enorme potencial para dialogar con otras expresiones artísticas como la música o la literatura", añade por su parte su editor gráfico, Cayetano Padilla, que enfatiza en que, gracias a esta alianza, se evoca "un nuevo significado a ojos del lector".

A la hora de elaborar este libro, se eligieron "dos referentes de la cultura contemporánea como son Federico García Lorca y los archivos de la agencia Magnum Photos, que cuenta con varios de los fotógrafos más destacados de la historia", lo que "permitiría hilvanar un libro donde sus dos corazones, el texto y las imágenes, pudieran realmente conversar e interrelacionarse como iguales", por lo que ha enfatizado en que las instantáneas seleccionas no resultan "irrelevantes o inconexas con la obra de Lorca".

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En este sentido, Padillo subraya que "la universalidad y la eterna contemporaneidad del 'Romancero gitano' se entremezclan de forma particular con la potencia visual del archivo de Magnum", por lo que se incluyeron imágenes que reflejaran "de manera más cercana el texto".

"Creo que el principal reto del libro como editor ha sido sostener esa tensión entre imágenes y texto, no ser demasiado explícito ni caer en planteamientos muy rebuscados, que la experiencia de leer y ver las imágenes fuese fluida y comprensible, pero interesante y, en ocasiones, desafiante para el lector", ha precisado.

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Sobre el público al que se dirige, ha indicado que espera que "sea una edición que guste a muchos tipos de lectores y que incluso al lector de poesía, que en principio puede no tener especial interés en el mundo de la fotografía, le sirva para adentrarse en una forma de expresión artística y de leer las imágenes fotográficas que quizás, en un mundo como el de hoy tan saturado de elementos visuales, no se había parado a pensar nunca".

FOTOS CON "CARGA EMOCIONAL" Y "OTRO NIVEL NARRATIVO"

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Respecto a los fotógrafos seleccionados, el libro cuenta con obras de Josef Koudelka, Nikos Economopoulos, Patrick Zachmann, Ferdinando Scianna o Cristina García Rodero, "autores que tienen fotografías que parecen en algunos casos tomadas para acompañar a las estrofas de Lorca, que parecen a veces una extension visual de los versos lorquianos".

Además, Padilla ha destacado que las fotos de Magnum "aún siendo excepcionales visual y técnicamente al mismo tiempo, llevan una profunda carga emocional que las lleva a otro nivel narrativo".

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En cuanto al poema "más difícil" de ilustrar, ha reconocido que ha sido 'Romance de la Guardia Civil Española'. "Es un poema donde Lorca plantea, por un lado, un escenario muy específico (un campamento gitano es desmantelado por la Guardia Civil en la época de Navidad) pero todo se desarrolla en un marco casi onírico, en una ciudad sin tiempo". "Reflejar esos dos aspectos de una realidad concreta y un envoltorio de fantasía fue sin duda un reto", ha asegurado.

En el mismo sentido, ha subrayado que 'Romance de la Luna Luna' y el 'Romance sonámbulo' le parecen los poemas ilustrados "más redondos". "En el caso del primero considero que la dimensión simbólica de las imágenes se integra muy bien con las palabras de Lorca y dotan al conjunto de una gran sugestionabilidad; y en el segundo, que es el romance de la famosa coplilla de 'verde que te quiero verde', usé esa afirmación cromática como guía en la elección de las fotos y creo que el resultado es muy bueno", ha concluido.

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