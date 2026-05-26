Eva Isanta recuerda emocionada a su compañero en 'LQSA' José Luis Gil: "Tenía una energía descomunal"

Conocida y muy popular por esa vis cómica que la ha convertido en una de las actrices más queridas de la pequeña pantalla por su personaje de 'Cuqui' en 'La que se avecina', Eva Isanta ha sido uno de los rostros conocidos que este lunes ha apoyado con su presencia la gala de la V edición de los Premios Berlanga al Humor que se ha celebrado en la madrileña Casa de América.

"Parece como que el género de la comedia está un poquitito denostado en algunos ambientes y pensamos que las cosas se pueden contar desde el drama mejor. Es verdad que el drama cuenta muy bien las cosas, pero la comedia... Es lo que realmente sostiene el mundo. Si no tuviésemos el sentido del humor y no fuésemos capaces de distanciarnos de los problemas para hacer humor de ellos, realmente la vida sería muy triste. Y debajo de toda buena comedia hay mucho drama. O sea que lo que simplemente cambia es el cristal con el que se mira el problema" ha expresado.

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Además, ha reconocido que "yo no me considero una actriz que sea cómica, de esas personas que se ponen delante de una cámara o salen a un escenario y ya te ríes. Yo creo que el humor es algo bastante más sutil y que se construye también con las situaciones. Entonces, con buenos guiones y con buenos personajes, yo creo que los actores, las actrices, podemos sacar risas de los espectadores. Arrancar una buena carcajada de esas orgánicas, de esas que te salen de aquí de las tripas, es más difícil".

Hablando de actores, Eva se ha pronunciado con cariño sobre su compañero en LQSA José Luis Gil, que alejado de la vida pública desde que sufrió un ictus en 2021, ha reaparecido en las redes sociales de su hija Irene para agradecer el premio que le han dado por apoyar la lucha contra la ELA.

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"Creo que se merece eso y muchísimo más. José Luis ha dedicado toda su vida a la interpretación, al humor, desde que empezó haciendo humor de otra manera, con aquel trío de Académica Palanca, que todos recordamos. Y luego es un actor excepcional y además un gran amante del teatro. Siempre ha hecho teatro, siempre, o sea, yo le he visto en todo lo que ha hecho y doblando, es decir, que ha tocado todos los palos y que, bueno, a veces en la vida pues pasan estas tragedias y se merece todo y más" ha asegurado emocionada.

Como ha revelado, "es muy complicado formar parte de la vida de alguien que está en ese lado, por lo que la implicación de todo el mundo pues es un poco la que podemos, pero sí que seguimos pendientes un poco de él y sobre todo se le añora, se le añora. Y en la serie continuamente se hacen guiños a él, siempre hay homenajes".

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"Era maravilloso, siempre de buen humor, un roquero, un tío con mucha energía, con muchas ganas de ganar. Siempre dando mucho, muy divertido y tenía una energía descomunal, porque yo recuerdo que grababa si iba a hacer teatro, que es lo más duro que hay, estar combinando y siempre muy bien, y siempre se sabía muy bien el texto" ha rememorado, sin ocultar lo que le echan de menos en el día a día de los rodajes.