El investigador Rafael Luque, Premio Princesa de Girona de Investigación 2026

El investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Rafael Luque, ha sido proclamado Premio de Investigación 2026 Princesa de Girona en el CongreFest que se ha celebrado en Murcia este martes. Luque ha agradecido el reconocimiento señalando que los valores que representa la Fundación son los que intenta aplicar en su carrera y su proceso de divulgación científica. "Llevo más de 15 años llevando el telescopio por todos los pueblos y regiones de Andalucía", ha explicado.

Así, ha agradecido a la Fundación "poder tener la oportunidad y un altavoz para inspirar a jóvenes no sólo ya en las zonas rurales de Andalucía, sino de toda España para seguir carreras de ciencia, para hacer investigación científica y hacerlo a través de la astronomía que nos permite, bajo un mismo cielo, ver que no tenemos diferencias".

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La ciudad de Murcia acoge esta semana la quinta y última parada del Tour del Talento de la Fundación Princesa Girona que este martes ha contado con la presencia del Rey Felipe VI en el Princesa de Girona CongresFest para presenciar el anuncio del ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026.

Acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido recibido por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

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Por sorpresa, el tenista murciano Carlos Alcaraz ha participado en una charla sobre su carrera.

MURCIA, QUINTA PARADA DEL TOUR DEL TALENTO

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Antes del acto, la regidora ha señalado que esta es una "jornada muy especial para todos los que creemos en el talento, en el conocimiento y en la capacidad que tienen los jóvenes de transformar el mundo".

La presencia del Felipe VI "es un reconocimiento a nuestra ciudad que está desempeñando un papel atractor del talento de la promoción económica, del emprendimiento y del apoyo a nuestro jóvenes", ha valorado la alcaldesa.

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En este sentido, Pérez ha definido a Murcia como "una ciudad abierta al diálogo, a la creatividad, y a los puntos de reflexión". En este sentido, ha destacado que la jornada que se ha celebrado en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas es un foro donde "los jóvenes asumen un papel protagonista para reflexionar, intercambiar ideas con personas y personalidades de reconocido prestigio en diferentes ámbitos, como el de la innovación, el de la tecnología, la cultura y el deporte".

"El talento tiene que ser abrazado por las ciudades, cuando el talento crece en ellas las ciudades también lo hacen", ha apostillado. Así, Pérez ha defendido el papel de los jóvenes como "prescriptores de opinión que proyectan Murcia hacia el infinito".

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Por su parte, el presidente de la Fundación Princesa Girona, Francisco Belil, ha afirmado que Murcia es una ciudad "con muchísimo talento que hay que potenciar y detectar para después darle las oportunidades para que crezca".

Belil, que ha recordado el interés del fallecido alcalde José Ballesta en que el Tour llegar a la ciudad, ha lamentado que los programas de la Fundación no lleguen a todos los rincones, por eso ha considerado valioso que esta edición del Tour vaya a alcanzar a 50.000 jóvenes.

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En la Región de Murcia, la Fundación de Murcia cuenta con 60 programas en marcha de los que "seguro que unos cuantos encajan a cada uno de los jóvenes".

"Estamos aquí para ayudar a los jóvenes del país, son nuestro presente pero también nuestro futuro y tenemos que dedicarles una parte de nuestro tiempo y nuestro buen hacer porque son los que van a hacer un país mejor para todos", ha concluido.

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PREMIO PRINCESA DE GIRONA INVESTIGACIÓN 2026

Felipe VI ha presenciado la segunda parte del acto donde los cinco candidatos al Premio Princesa de Girona de Investigación 2026 han explicado su labor. Ana Benítez, investigadora de la Universidad Técnica de Múnich; Carla Casadevall Serrano, especialista en conversión sostenible de energía; Javier Santos, profesor e investigador de la Universitat Pompeu Fabra; Pablo Rodríguez Fernández, investigador principal en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); y Rafael Luque, investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, han compartido con los asistentes su trayectoria y sus logros.

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La entrega del galardón se celebrará el próximo 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, presidida por la Familia Real, junto al resto de premiados en las distintas categorías proclamadas a lo largo de las diferentes paradas del Tour del talento 2026.

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS

A lo largo del acto, la química y Premio Princesa de Girona de Investigación 2016, Silvia Osuna, el matemático y Premio Princesa de Girona de Investigación 2014, Alberto Enciso, y la ingeniera de telecomunicación y Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2022, Elisenda Bou, han reflexionado sobre sus trayectorias y los grandes retos científicos actuales, poniendo en valor el papel de la investigación y el talento joven.

También han intervenido el químico y Premio Princesa de Girona de Investigación 2018, Guillermo Mínguez, y la biotecnóloga y emprendedora científica, Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, Patricia Aymà, que han hablado sobre sus carreras y los desafíos científicos contemporáneos.

La programación también ha abordado los retos de la exploración espacial y la innovación científica como palancas de transformación global. Lucía Matamoros, astronauta análoga, ha tratado sobre los desafíos actuales vinculados a la misión Artemis y al futuro de la presencia humana en el espacio. Su intervención ha incluido el testimonio en vídeo de Jesús Calleja, tercer español en viajar al espacio y primer no astronauta profesional en hacerlo, que ha compartido su experiencia.

Asimismo, se ha celebrado un coloquio que ha reunido a Aymà y a las investigadoras Sonia Soto y Elena Fuertes, jóvenes del Centro de Innovación de AMFRESH, sobre los grandes retos científicos y tecnológicos del presente, la capacidad humana de explorar nuevos límites -también en el ámbito espacial- y el papel de la investigación, la creatividad y el talento joven como motores de progreso e inspiración para las nuevas generaciones.

El acto ha incluido un espacio dedicado al deporte como escuela de valores, con la participación de los dos jóvenes distinguidos con el Galardón a los Valores de Jóvenes Deportistas Princesa de Girona 2025, la gimnasta rítmica Inés Bergua, reconocida con el oro en la categoría femenina por su trayectoria marcada por el esfuerzo, la disciplina y la excelencia deportiva; y el nadador Guillermo Gracia, oro en la categoría masculina, distinguido por su compromiso, capacidad de superación y dedicación tanto dentro como fuera de la competición.

En este diálogo han destacado valores como la constancia, la superación, la disciplina y la ambición de seguir explorando nuevos límites, trazando un paralelismo entre el deporte, la ciencia y la innovación.