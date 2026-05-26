Diputados aprueban ley que permite a Paraguay construir un tren de cercanías con EAU

Asunción, 26 may (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este martes un proyecto de ley que permite al Gobierno del país la construcción de un tren de cercanías eléctrico que conectará la capital, Asunción, con la ciudad de Ypacaraí (centro), junto a una empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La ley denominada 7434/2025, que tiene disposiciones especiales para la implementación del proyecto a través de acuerdos de gobierno a gobierno (G2G), fue sancionada en una sesión extraordinaria con 42 votos a favor y 7 en contra y fue remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto, informó la Cámara Baja.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones remitió el proyecto al Senado, que aprobó la iniciativa el 13 de mayo pasado.

Durante la sesión, la diputada del gobernante Partido Colorado Cristina Villalba indicó que el proyecto contempla la aprobación de un acuerdo suscripto en febrero pasado con el operador estatal de la red ferroviaria emiratí Etihad Rail, y autoriza "la suscripción del contrato de la concesión e implementación del proyecto".

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El proyecto será ejecutado en un plazo estimado entre tres y cinco años, con una concesión de operación y mantenimiento de 30 años, detalló la legisladora.

Villalba refirió que Etihad Rail invertirá 150 millones de dólares, el 75 % del capital, y Ferrocarriles de Paraguay (Fepasa) unos 50 millones de dólares (25 %).

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Además, se contará con el financiamiento de 100 millones de dólares que provendrán del Fondo de Desarrollo de Emiratos Árabes Unidos y otros 100 millones de dólares de "otros inversores institucionales", que la diputada no precisó.

La primera etapa del proyecto abarca 18 kilómetros y la construcción de nueve estaciones entre Asunción, y la ciudad de Luque (centro), con una inversión de 400 millones de dólares, según la ley aprobada.

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La segunda fase extenderá el servicio a 26 kilómetros adicionales entre Luque y la ciudad de Ypacaraí, en el departamento de Cordillera.

Los Gobiernos de Paraguay y EAU firmaron el pasado 4 de febrero un memorando de entendimiento para impulsar la construcción de un tren de cercanías, cuando el presidente paraguayo, Santiago Peña, visitó el país árabe.

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El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, indicó entonces que el proyecto demandará una inversión aproximada de 450 millones de dólares y permitirá movilizar a unos 40.000 pasajeros por día y 14 millones al año.

El 6 de septiembre de 2024, Paraguay desistió de un acuerdo para construir un tren de cercanías con la empresa estatal Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (Kind) de Corea del Sur, tras la firma, en 2021, de un memorando entre Paraguay y el país asiático.EFE

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