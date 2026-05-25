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Rusia denuncia hallar explosivos adheridos a un buque gasero que venía de Bélgica

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Moscú, 25 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas denunciaron este lunes haber hallado un explosivo adherido a un buque gasero que llegó al puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico, tras zarpar desde Bélgica.

El navío fue inspeccionado a su llegada al puerto ruso, cuando "buzos descubrieron artefactos explosivos en el casco del buque. Se determinó que se trataba de minas magnéticas navales producidas en un país miembro de la OTAN", anunció la portavoz del Comité de Instrucción de Rusia, Svetlana Petrenko, en Telegram.

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El explosivo fue posteriormente desmontado y desactivado por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), añadió.

El barco zarpó del puerto de Amberes (Bélgica) para repostar en el puerto de Ust-Luga, que hace meses sufrió intensos ataques de drones ucranianos.

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El incidente ocurrió el pasado miércoles y durante el interrogatorio al capitán del navío se reveló que éste llegó con varios días de retraso. Después de repostar el buque debía dirigirse al puerto de Samsun, Turquía.

"La instalación de minas magnéticas no pudo haberse producido en aguas territoriales rusas", señaló Petrenko.

La representante, que no especificó sobre la origen del barco, explicó que los servicios de seguridad siguen investigando el incidente para identificar a los implicados en el delito.EFE

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EFE

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