Halcón Viajes lanza su campaña para acompañar a la afición española en el Mundial de fútbol de este verano

Halcón Viajes, marca de Ávoris y socio patrocinador de la selección española de fútbol, ha lanzado este lunes una campaña nacional para animar a los aficionados españoles a acompañar al equipo nacional en el Mundial que se celebra entre México, Canadá y Estados Unidos.

Esta promoción, que se desplegará en televisión, radio y canales online, parte del siguiente concepto: 'En el fútbol y en tus viajes, déjaselo a los que saben', según un comunicado.

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"Con esta campaña queremos estar cerca de los aficionados que desean vivir este momento junto a España, aportando lo que mejor sabemos hacer: asesoramiento, cercanía y conocimiento experto del viajero", ha señalado su director comercial de Halcón Viajes, Joan Martínez González.

Por ello, también ha destacado que el papel de la compañía será ayudar a preparar cada detalle para que puedan centrarse en lo "importante": "apoyar a España".

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