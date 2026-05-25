Malí anuncia la muerte de alrededor de una quincena" de supuestos terroristas en bombardeos en el oeste del país

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de "alrededor de una quincena" de supuestos terroristas en un bombardeo ejecutado contra una zona boscosa en la región de Nioro, en el oeste del país, en el marco de la respuesta a la ofensiva a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel y los separatista tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA).

Así, ha indicado en un comunicado que el ataque fue perpetrado el domingo tras detectar "movimientos sospechosos de motociclistas en una zona boscosa al este de Diéma", antes de apuntar que las investigaciones determinaron que el lugar era "una base" usada por "grupos armados terroristas".

PUBLICIDAD

"Una serie de bombardeos de precisión permitieron destruir totalmente este refugio terrorista", ha dicho, antes de apuntar que "alrededor de una quincena de terroristas fueron neutralizados" y felicitar a los militares por "su determinación y compromiso sin falla en servicio de la defensa nacional".

Por su parte, el Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora integrado en el Ministerio de Defensa ruso-- ha señalado que sus fuerzas llevaron a cabo durante las últimas horas otro bombardeo contra "un campamento terrorista" en la región de Kayes (oeste). "El objetivo fue destruido con éxito", ha asegurado.

PUBLICIDAD

"La situación en Malí no ha cambiado y sigue bajo control del Gobierno de Malí y las fuerzas aliadas", ha reseñado, al tiempo que ha manifestado que tanto el Ejército como el Africa Corps "llevan a cabo operaciones de combate para detectar campamentos de entrenamiento y rutas de movimiento de terroristas de cara a su destrucción".

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que la rama de Al Qaeda en la región hiciera a principios de mayo un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

PUBLICIDAD

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.