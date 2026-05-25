Últimas 50 entradas a la venta para el concierto de Rubén Blades en La Mar de Músicas de Cartagena

Unas 50 localidades son las que restan para que el concierto del artista panameño Rubén Blades cuelgue el cartel de "completo" en la jornada de clausura de la 31 edición del festival La Mar de Músicas, programada para el próximo sábado 25 de julio en el auditorio Paco Martín del Parque Torres.

La organización del certamen, coordinado por el Ayuntamiento de Cartagena, ha confirmado que el ritmo de venta anticipada se ha acelerado de cara al cierre de esta edición, aunque todavía quedan pases disponibles para el resto de las actuaciones de esa misma noche.

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Blades, quien recibió el premio del propio festival en su edición de 2023 y acumula un palmarés de 12 premios Grammy y 13 Grammy Latinos, regresará al escenario de la ciudad portuaria acompañado por la Roberto Delgado Big Band para repasar sus últimos trabajos discográficos y sus grandes éxitos.

Su actuación pondrá el broche de oro a una entrega de La Mar de Músicas que este año 2026 está dedicada de forma especial a la cultura y los sonidos de Ecuador como país invitado.

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La última jornada del certamen contará también con la presencia en el Castillo Árabe de la banda catalana La Sra. Tomasa, que ofrece este año su gira de despedida definitiva tras más de una década fusionando raíces latinoamericanas con electrónica, rap, funk y reggae.

El cierre definitivo y el fin de fiesta oficial correrán a cargo de Carlangas en formato DJ Set, quien completará el programa musical con su propuesta denominada 'Bailódromo'.

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Bajo el sello temático de 'Especial Ecuador', esta 31 edición de La Mar de Músicas desplegará un recorrido sonoro por 16 países de América, África y Europa.

Los canales de venta oficiales de la web del festival mantienen activo el despacho de los últimos abonos y entradas para un cartel que este año cuenta con artistas de la talla de Sílvia Pérez Cruz, Judeline, Maria Arnal, Silvana Estrada, Carminho, Lila Downs, Xoel López, Rodrigo Cuevas, Oumou Sangaré, Monsieur Periné, Sona Jobarteh, pablopablo, y la colaboración entre Niño de Elche junto a Raül Refree.

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