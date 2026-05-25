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La Galería de Colecciones Reales abre su muralla árabe al completo en las Jornadas Europeas de Arqueología

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La Galería de las Colecciones Reales abrirá su muralla árabe al completo con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología 2026 el próximo 12 de junio. La actividad se realizará en la parte de la muralla reservada, no incluida en la visita pública habitual

Así, la institución celebrará las jornadas con dos visitas 'Arqueología en la Galería, una aproximación práctica a su muralla islámica', a los restos de la muralla árabe fundacional de Madrid integrados en la planta -1 de Austrias de la pinacoteca.

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La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa, que se puede realizar desde la página web de venta de entradas de Patrimonio Nacional y se ofrecerán a dos grupos de 20 personas.

Concretamente, será el jefe del departamento de la Real Armería del Palacio Real de Madrid y medievalista especializado en la arqueología de este periodo, Álvaro Soler, el que de "numerosos detalles" sobre estos restos arqueológicos, explica la Galería.

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Las Jornadas Europeas de Arqueología son una iniciativa anual de los países miembros del Consejo de Europa, originarias del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia.

Desde 2019 se celebran en España bajo la coordinación del Ministerio de Cultura, y tienen como objetivo acercar a la ciudadanía la arqueología como profesión en Europa, así como sus resultados, tanto desde el punto de vista científico como para crear conciencia común en torno al patrimonio arqueológico europeo.

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