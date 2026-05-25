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Detenidas en Grecia 20 personas acusadas de formar parte de una red criminal que malversaba fondos de la UE

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Las fuerzas de seguridad de Grecia han detenido este lunes a una veintena de personas en la isla de Creta en el marco de una serie de operaciones anticorrupción contra una supuesta red criminal que malversaba fondos de subsidios agrícolas millonarios facilitados por la Unión Europea.

La operación, encabezada por la Unidad de Crimen Organizado de Creta, se ha centrado en desarticular este tipo de redes, que utilizaban la antigua Agencia de Pagos y Control para la Orientación y Garantía de la Ayuda Comunitaria (OPEKEPE, por sus siglas en griego) para falsificar la titularidad de tierras y ganado para hacerse con grandes sumas de dinero.

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Los investigadores han asegurado que detrás de estas acciones se encontraba un grupo "estructurado" que operaba "ilegalmente" y que estuvo falsificando documentos durante años, según informaciones del diario griego 'Kathimerini'.

Entre los detenidos se encuentran dos contables y tres funcionarios de los Centros de Recepción de Declaraciones (KYD), quienes, según las autoridades, formaban parte de la dirección del grupo. La Policía estima que esta red ilegal se hizo con más de 3 millones de euros en menos de cinco años y ha indicado que unas 90 personas están siendo investigadas.

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Las autoridades apuntan a que el centro de este entramado se encuentra en la ciudad de Rétino, en el norte de la isla de Creta, donde esta red realizaba operaciones coordinadas con la ayuda de los funcionarios del KYD, que tenían acceso a información agrícola sobre terrenos sin declarar o sin usar.

Los investigadores apuntan a que las operaciones comenzaron en el año 2019 e incluyen la firma de acuerdos falsos y la presentación de declaraciones también falsificadas con la ayuda de los propietarios y productores. Estos documentos se utilizaban después para solicitad subsidios a la UE a través de la OPEKEPE y se enmarcan en un caso aún mayor de fraudes en subsidios en el seno del sector agrario de Grecia.

La Fiscalía Europea ha destapado un complejo entramado de malversación de fondos procedentes de la Política Agrícola Común (CAP) entre los años 2018 y 2022, lo que incluye la declaración falsa de ganado. El escándalo llevó a la reestructuración completa de la OPEKEPE --que había sido creada en los años 90 y desapareció en 2025--.

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