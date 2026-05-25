Iberoamérica avanza en lectura y libros, pero persisten brechas según Cerlalc, OEI y CAF

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y CAF - banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentan el Estudio regional de políticas públicas y planes nacionales de lectura, escritura, oralidad y libro en Iberoamérica, una investigación comparada que examina el estado actual de la estrategias gubernamentales de lectura, escritura y oralidad y libro (LEOL) en la región.

El estudio evidencia una notable madurez conceptual e institucional en la región, que ha transitado desde iniciativas aisladas hacia políticas más complejas y articuladas, con avances como la comprensión de la lectura como derecho fundamental y la gobernanza interministerial. Sin embargo, persisten brechas estructurales, como financiamiento insuficiente, la discontinuidad ante cambios de gobierno, la escasa evaluación de impacto, y la atención limitada a población adulta mayor, migrante y LGBTIQ+.

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El estudio analiza 23 iniciativas nacionales provenientes de 20 países, lideradas por los ministerios de Educación y Cultura de Iberoamérica, e identifica avances, desafíos y líneas de acción prioritarias. Examina en profundidad aspectos normativos, institucionales, programáticos y de gestión de estas iniciativas, con el objetivo de brindar conocimiento especializado que oriente la toma de decisiones estratégicas en materia de política pública.

La investigación también identifica una brecha entre los marcos conceptuales de los planes, que definen la lectura como un derecho y una práctica sociocultural, y las acciones concretas implementadas, especialmente, en lo relacionado con la escritura y la oralidad, que siguen concentrándose más en el ámbito literario, dejando subutilizado el potencial transformador de estas prácticas para la vida cotidiana, la participación ciudadana y la reducción de desigualdades.

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Principales hallazgos

El estudio evidencia una notable madurez conceptual e institucional de las políticas LEOL en Iberoamérica. En las últimas décadas, la región ha transitado desde iniciativas aisladas de fomento lector hacia arquitecturas de política pública más complejas, articuladas y con vocación de permanencia. Sin embargo, este proceso no ha sido homogéneo: coexisten avances significativos con brechas estructurales que demandan atención estratégica.

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Entre los avances más relevantes, el estudio resalta una profunda evolución teórica en la región, que ha llevado a superar la visión de la lectura como mera decodificación para entenderla como una práctica sociocultural compleja y un derecho fundamental. También se destaca la progresiva incorporación de la escritura y la oralidad como dimensiones propias de estas iniciativas, y la transición hacia modelos de gobernanza interministerial en países como Brasil, Chile, Colombia y Portugal. La articulación con los sistemas de bibliotecas públicas y escolares también se ha fortalecido de manera significativa en toda la región.

No obstante, persisten desafíos estructurales de fondo. Uno de los más críticos es la brecha entre el discurso y la realidad: aunque la mayoría de los planes se autodefinen como nacionales, los propios responsables de las iniciativas reconocen que la lectura, la escritura y la oralidad no son prioridades reales en sus países. Esto se traduce en financiamiento insuficiente, discontinuidades ante los cambios de gobierno y ausencia de mecanismos robustos de evaluación de impacto.

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El estudio también identifica una brecha entre los marcos conceptuales de los planes, que definen la lectura como un derecho y una práctica sociocultural, y las acciones concretas implementadas, especialmente, en lo relacionado con la escritura y la oralidad, que siguen concentrándose más en el ámbito literario, dejando subutilizado el potencial transformador de estas prácticas para la vida cotidiana, la participación ciudadana y la reducción de desigualdades. De igual forma, esta concepción de la cultura escrita y oral como un derecho ciudadano no se traduce, necesariamente, en el desarrollo de acciones específicas para todos los grupos de la población.

Así, mientras la totalidad de las iniciativas analizadas atiende a la población infantil, una proporción mucho menor de planes y políticas despliega estrategias acordes con las características y necesidades de grupos como las personas mayores, la población migrante y el colectivo LGBTIQ+.

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En el campo digital, si bien varios países han avanzado en la creación de bibliotecas digitales y en estrategias de fomento de las prácticas letradas y orales en el entorno digital, la región enfrenta desafíos como el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la conectividad , y el desarrollo de multialfabetismos y competencias críticas para navegar entornos digitales complejos, incluyendo la irrupción de la inteligencia artificial generativa.

Recomendaciones del estudio

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A partir de los hallazgos, se formulan recomendaciones estratégicas dirigidas a los tomadores de decisión de la región. Entre las más urgentes están: institucionalizar los planes de LEOL como verdaderas políticas de Estado mediante marcos normativos sólidos; desarrollar sistemas de evaluación basados en evidencia que midan el impacto real de las iniciativas; Implementar un enfoque efectivo de aprendizaje a lo largo de la vida, ampliando la atención a la población adulta y mayor; e integrar enfoques de equidad de género y diversidad lingüística de manera transversal. El estudio también llama a preparar las políticas de lectura para la era de la inteligencia artificial, incorporando la alfabetización en IA dentro de los marcos de multialfabetismos, superando la noción de acceso digital, y a Fomentar ecosistemas sostenibles para fomentar la diversidad lingu¨ística y la oralidad, entre otras recomendaciones.

“Durante dos décadas, el Cerlalc ha acompañado a los países de la región en la construcción de sus políticas de lectura. Este estudio que da continuidad a la larga tradición de investigación que el Centro ha desarrollado en la materia, nos permite visibilizar los resultados de ese esfuerzo colectivo con perspectiva regional: cuánto hemos avanzado, dónde están las fisuras y qué necesitamos hacer con urgencia. Lo que los datos revelan es que la voluntad política existe, pero que sin marcos normativos sólidos, sin presupuesto plurianuales y sin sistemas de evaluación del impacto real, los planes más ambiciosos siguen siendo frágiles. Iberoamérica tiene el conocimiento y la experiencia para cambiar esas debilidades este estudio es una hoja de ruta para hacerlo y para continuar robusteciendo las políticas públicas de lectura a través de nuestro programa Redplanes”, señala Margarita Cuéllar Barona, directora del Cerlalc.

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“Iberoamérica ha dado un salto cualitativo en la manera de entender la lectura, la escritura y la oralidad: hoy las reconocemos como derechos y como herramientas clave para la inclusión y la ciudadanía. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo cerrar la brecha entre esa visión y su implementación real. Este estudio ofrece una hoja de ruta clara para avanzar en esa dirección”, ha señalado Mariano Jabonero, secretario general de la OE