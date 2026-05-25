Llorca espera que "esta tarde o mañana como muy tarde" haya acuerdo con sindicatos para desconvocar la huelga educativa

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que "a lo largo de esta tarde o mañana como muy tarde se pueda alcanzar un acuerdo" entre la Conselleria de Educación y sindicatos para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana, que ha iniciado este lunes su tercera semana.

Así se ha expresado a preguntas de los medios de comunicación en Busot (Alicante), horas antes de que se retome, a partir de las 16.00 horas, la negociación entre el gobierno autonómico y sindicatos docentes para intentar llegar a un entendimiento que permita poner fin a los paros.

PUBLICIDAD

El jefe del Consell se ha referido a que por la mañana "tres de los cinco sindicatos", concretamente UGT, CCOO y STEPV, "han presentado un nuevo documento" y "ya han podido hablar un rato" con la consellera de Educación, Carmen Ortí.

"Como queremos darle celeridad, queremos atender esas necesidades, pues esta misma tarde se les ha convocado a una reunión", ha resaltado Pérez Llorca, quien ha apuntado: "Entiendo que a la vista de que el documento ha sido presentado esta mañana, no sé si esta tarde se podrán ver todos los puntos, pero a mí me gustaría que a lo largo de esta tarde o mañana como muy tarde se pueda alcanzar un acuerdo".

PUBLICIDAD

Además, el 'president' ha hecho hincapié en que "todas" las partes "quieren lo mismo" y "mejorar el sistema educativo de la Comunitat Valenciana". También cree que "es hora ya de llegar a un entendimiento" y ha sostenido que "por parte de la Conselleria y por parte de la Generalitat" estará "siempre" la "mano tendida" y el "diálogo".

"LO QUE LE SOBRA A LA EDUCACIÓN ES LA POLÍTICA"

PUBLICIDAD

Preguntado por si se muestra optimista con un posible acuerdo, Pérez Llorca ha manifestado: "Pues mire, yo creo que si dejamos a un lado las discrepancias políticas, soy optimista. Y yo creo que verdaderamente lo que le sobra a la educación es la política".

"Y si al final aquí ambas partes quieren una mejora del sistema educativo y dejamos algunas connotaciones políticas de lado, pues yo creo que estamos en posibilidad de llegar a un acuerdo", ha sentenciado.

PUBLICIDAD

En esta línea, ha apostillado: "Yo lo he dicho siempre desde el primer momento, yo creo que hay reivindicaciones que ha hecho la comunidad educativa que tienen razón y que son necesarias y que van a mejorar el sistema educativo. Lo que pasa es que hay que establecer unos plazos para poderlas llevar a cabo".

"A mí, como padre que soy también de alumnas de la enseñanza pública, si me dicen que mis hijas vayan a una clase con menos alumnos, me parece perfecto. Si dicen que hay que hacer un plan de infraestructuras que garantice buenas infraestructuras para los docentes, me parece perfecto también, como un padre más estoy totalmente de acuerdo. O si me dicen que tenemos que mejorar las plantillas de profesores, claro, también estoy de acuerdo, pero todo eso se tiene que planificar en un tiempo", ha aseverado.

PUBLICIDAD

"HAY QUE MARCAR UNOS PLAZOS"

Según Pérez Llorca, "hay una cosa que resaltan los sindicatos, todos, y es que durante mucho tiempo, en los últimos siete, ocho, nueve, diez años, dicen que no han atendido sus peticiones", ante lo que ha defendido que "ahora se han encontrado con una administración que está dispuesta a atender sus peticiones".

PUBLICIDAD

"Lo que no pueden pretender [los sindicatos] es que yo resuelva en un año lo que otros no han podido resolver en diez", ha sentenciado el jefe del Consell, quien se ha mostrado partidario de "asumir esos compromisos de futuro con la educación", aunque ha reiterado que "tienen que entender que hay que marcar unos plazos". "En esa línea estamos", ha zanjado.