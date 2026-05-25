El Rey Felipe VI protagoniza el vídeo de la lista de España para el Mundial 2026: "Jugamos todos"

SM el Rey Felipe VI protagonizó este lunes el video que sirvió de presentación de los futbolistas españoles convocados por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para el próximo Mundial que arrancará en Estados Unidos, México y Canadá, este mes de junio de 2026.

Con su participación en el anuncio de la convocatoria, el monarca mostró el apoyo de la Casa Real al fútbol español. "Cuando juega la selección, jugamos todo", expresó el Rey Felipe VI, que presentó "la lista de España" para la Copa Mundial 2026 y dio paso a los protagonistas del equipo nacional. "Es la lista de todo un país. Es la lista de España", afirmó el rey en la pieza audiovisual.

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A continuación, personas y aficionados de distintas profesiones y oficios, desde todo los rincones de España, fueron pronunciando los nombres de cada uno los 26 elegidos por De la Fuente para representar a la selección en el torneo mundialista de Estados Unidos, Canadá y México.

"Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo. Pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol. A quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros. A quienes recorren cada rincón del país. A quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio. A quienes sueñan mirando al cielo", señaló el Rey Felipe VI.

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"También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, pero siguen aquí, en cada recuerdo, en cada gol. Porque hay algo que no se ve, pero se siente. Un país unido, empujando en la misma dirección. Un latido que no se detiene. Una voz que nunca se apaga", añadió el monarca.

El Rey Felipe VI se unió así a la selección en un momento muy especial, el de los vídeos con los que se anuncian los y las futbolistas citados por la selección española de fútbol. Un gesto que ensalzó el propio seleccionador. "Me emocionó tener la oportunidad de conocer y de estar con el Rey personalmente", aseguró De la Fuente en la rueda de prensa posterior al anuncio en el 'Espacio Movistar' de Madrid de los '26 elegidos'.

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El técnico riojano definió al monarca como "una persona cercana, entrañable y aficionada al fútbol". "Hace que uno se sienta orgulloso de ser español", agregó, confesando que no le avanzó la convocatoria. "Es muy discreto, muy prudente y entendió perfectamente que no se lo dijera. Pero me quedé con las ganas de poder decirlo, porque sé que él no iba a contarlo. Sé que es hombre de confianza", reconoció.

"En cualquier caso, creo que ha quedado un vídeo precioso, y creo que ha quedado una presentación a la altura de lo que demanda esta Real Federación Española de Fútbol, esta afición, este país, y estos jugadores", concluyó De la Fuente.

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