Alejandra Rubio comparte sus reflexiones más íntimas sobre sus inicios con Carlo Costanzia, su abuela y su madre

Dos meses después de anunciar su retirada temporal de la televisión tras las críticas que recibió por anunciar su segundo embarazo en exclusiva en '¡De viernes!', Alejandra Rubio ha vuelto al plató del programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para promocionar su primer libro, 'Si decido arriesgarme', y, con su madre Terelu Campos como testigo de excepción, de paso sincerarse sobre las razones de su inesperado adiós a su faceta de colaboradora, dejando la puerta abierta a regresar próximamente si recibe alguna oferta.

"Yo estoy aquí para hacer promoción de mi libro, no me voy a sentar la semana que viene en un plató diariamente. Pero oye, igual dentro de un mes sí. Es que no te lo puedo decir, no te lo puedo asegurar. De momento, no me lo ha ofrecido nadie" ha reconocido, confesando que este descanso televisivo le ha venido muy bien para disfrutar de su familia, de su embarazo, y del lanzamiento de su novela lejos del foco mediático.

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Tras esta entrevista por la que una vez más ha sido cuestionada -ya que muchos creen que es incoherente regresar a un plató tan pronto tras confesar que estaba "amargada" y su "conflicto interno" por trabajar en programas hablando de su vida y sus familiares cuando siempre ha renegado de ello- Alejandra ha decidido responder a sus haters compartiendo tres reflexiones íntimas a través de sus redes sociales.

Notas escritas en su teléfono móvil en 2024 -poco después de empezar su relación con Carlo Costanzia- en las que habla de sus sentimientos por su novio, de lo mucho que echó en falta a su abuela María Teresa Campos (fallecida en septiembre de 2023) en esos momentos en los que estaba en el ojo del huracán mediático, y del amor incondicional que Terelu le demuestra con un gesto tan sencillo como prepararle una paella.

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"Hay veces que callarse está bien, te vas haciendo mayor, una familia que cuidar y ya casi todo carece de importancia. Si tú lo ves azul pero en verdad sabemos que es verde, no pasa nada, yo sigo con los míos, durmiendo igual. Se puede debatir de todo pero si no es comparable, tampoco importa nada. Entonces, es mejor aprender a respirar, sostener y seguir... quien te mira con buenos ojos estará ahí y quien lo hace con malos por nada que pase cambiará. Con todo lo que te tiren encima siempre hay que hacer algo" ha escrito como título a uno de sus post más sinceros.

El texto en el que habla de Terelu data del 17 de mayo de 2024 y dice así: "Mi madre es esa que se levanta a satisfacer mi antojo de arroz amarillo aun sin tener el sofrito congelado, costándole el doble. Y yo a veces siento que lo que pienso está del lado equivocado, aunque lo que sucede al final está más que escrito. Pero aún así me duele el doble. Me equivoco más de la cuenta, me acuesto 10 h pero rápido resucito. No tiene gran sentido lo que digo, pero todo lo aceptable es gracias a él, a ella. Y a su arroz amarillo".

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El que escribe a María Teresa Campos, una carta abierta del 22 de marzo de 2024 -poco después de conocer a Carlo- es mucho más revelador: "No sé qué me dirías si vieras la situación en la que estoy abuela, probablemente que todo pasará, aunque las dos, tú más que yo, sabemos que a veces tarda más de lo que nos gustaría. ¿Qué hacer hasta que todo pase? Porque yo sé que pasa, pero mientras se pasa la vida. Así que entre las doscientas cosas que te quiero consultar prefiero saber, y sobre todo entender, que aunque pase y se acabe, en que rincón de mi ser todo su dolor y el mío guardaré. Por el suyo y por mi bien".

El último que ha decidido compartir con sus seguidores es del 1 de abril de 2024 y refleja su especial conexión con el hijo de Mar Flores a pesar de los que no daban 'un duro' por su historia de amor: "Que todo salga igual de fácil que cuando me acuesto en tu pecho y me duermo rápido. Que transformemos el miedo en locura y ya, que aunque lo hagamos temblando se haga y se haga bien. Que hablando nos entendemos pero sin hablar más. No hace falta que corra el tiempo que las cosas con amor se pueden hacer ya. Que sea casa grande con piscina o pisito de barrio en plena ciudad. Me miras y tengo paz, que no sé explicar cómo te quiero tanto, pero joder no te pudo querer más".

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Tres reflexiones de carácter íntimo que ahora Alejandra ha hecho públicas para responder a los que la critican por su faceta de escritora.