Lula afirma que Petro le ha trasladado su "compromiso" con una "transición pacífica" en Colombia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha señalado este jueves que su par en Colombia, el ya saliente Gustavo Petro, le ha trasladado su "compromiso" con la democracia y con una "transición pacífica" en su país, de cara al próximo mes de agosto.

"Esta mañana he recibido una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro. Hemos hablado de temas de la agenda bilateral y sobre la situación política en Colombia", ha informado el líder brasileño en un mensaje en redes en el cual ha agregado que "al indicar que dejará el cargo el 6 de agosto, Petro destacó el tiempo trabajado juntos y reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica" en el país.

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Sobre esta llamada también ha informado el Ministerio de Exteriores de Colombia emitiendo un comunicado en el cual, si bien se ha confirmado que uno de los temas sobre los cuales ambos líderes han conversado ha sido "la coyuntura política regional" y los "procesos electorales en América Latina", no se hace alusión explícita alguna a dicha intención de entonar una "transición pacífica" en el país.

En esa conversación telefónica que, según Bogotá, se ha extendido por alrededor de 20 minutos, ambos líderes sudamericanos han ahondado, igualmente, en otras cuestiones como la ciberseguridad e inteligencia artificial o la importancia de mantener una relación "permanente, fluida y sólida" entre ambas naciones, una vez Petro entregue el próximo 7 de agosto la presidencia a su sucesor electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

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A ese respecto, el jefe del Planalto ha subrayado que Colombia y Brasil están "unidos por una amplia agenda de intereses comunes" y que, por ende, "solo salen ganando si siguen trabajando juntos".

Finalmente, el mandatario brasileño ha querido agradecerle al inquilino saliente de la Casa de Nariño su "amistad y cooperación" con Brasil, demostrando su "firme compromiso con la integración regional y la lucha contra los retos comunes de Sudamérica", así como su "determinación inquebrantable" por "promover la sostenibilidad medioambiental y la preservación de la Amazonía", y su "incansable compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional".

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