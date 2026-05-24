Irán ejecuta a un ciudadano acusado de espiar para EEUU e Israel durante el conflicto

Las autoridades judiciales iraníes han ejecutado este domingo por la mañana por ahorcamiento a Mojtaba Kian, hijo del escritor Mohammad Gholi, tras ser hallado culpable de espionaje, traición y colaboración con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel durante el conflicto.

La sentencia, dictada inicialmente por el Tribunal Provincial de Alborz y ratificada posteriormente por la Corte Suprema de Irán tras rechazar los recursos de apelación, ha incluido además la confiscación total de los bienes del ejecutado. Las autoridades han destacado que, bajo las directrices emitidas por la jefatura del Poder Judicial para casos de traición, el proceso completo desde el arresto hasta la ejecución ha llevado a cabo menos de 50 días.

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De acuerdo con lo recogido expediente judicial y las investigaciones técnicas, y según informa la agencia de noticias iraní 'Mizan', el acusado habría proporcionado información estratégica y coordenadas geográficas precisas sobre instalaciones industriales de la defensa nacional a redes hostiles vinculadas a Washington y Tel Aviv. Según las pruebas recolectadas, el acusado habría enviado al menos ocho mensajes con ubicaciones críticas de plantas de producción de piezas armamentísticas.

La Fiscalía ha señalado que, en una de las comunicaciones interceptadas dirigida a agentes de una red satelital extranjera, Kian habría hecho mención explícita al primer ministro israelí, instando a sus contactos a que "informaran del asunto a Bibi" (el apodo de Benjamin Netanyahu).

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En su confesión ante el tribunal, el acusado admitió haber establecido comunicación con dicha plataforma de medios y haber recibido un canal privado y seguro para la transmisión de los datos confidenciales.

Los análisis periciales han confirmado el impacto directo del espionaje en la seguridad nacional, demostrando que una de las instalaciones de defensa cuya ubicación exacta fue revelada por Kian resultó totalmente destruida tras ser blanco de un ataque enemigo apenas tres días después del envío del mensaje.

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El tribunal ha justificado la pena máxima aplicando el artículo 1 de la Ley sobre el aumento de las penas por espionaje y cooperación con regímenes hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales.