Agenda audiovisual de Europa Press para el 23 de mayo

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 23 de mayo de 2025:

1.-01.00 horas: En Montevideo (Uruguay), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participa en el acto conmemorativo de la fundación de Montevideo y de la primera emigración canaria a Uruguay, en la residencia del embajador de España en Uruguay.

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2.-09.00 horas: En Madrid, imágenes de los primeros cortes de las calles por la llegada del Papa León XIV.

3.-10.05 horas: En Madrid, la portavoz del GPP en el Senado, Alicia García, atiende a los medios antes de encabezar la delegación de senadores y diputados del PP que asistirán a la manifestación ' Marcha por la Dignidad: Sánchez dimisión ya', organizada por Sociedad Civil Española. Puerta de la sede del PP (C/ Génova 13).

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4.-10.20 horas: En Madrid, el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación al inicio de la marcha organizada por distintas plataformas de la sociedad civil española contra el Gobierno de Sánchez. En la pancarta de la cabecera (c/Génova esquina con Colón) .

5.-11.00 horas: En Lleida, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, interviene en la inauguración del Consell Nacional de JSC. Sala Alfred Perenya (Avenida Blondel, 64).

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6.-11.20 horas: En Bilbao, llegada de los miembros de la flotilla de palestina al aeropuerto de Loiu.

7.-11.30 horas: En Palma, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el XVII Congreso Autonómico del PP de Illes Baleares, junto a la presidenta del PP de les Illes Balears, Marga Prohens. Asiste Miguel Tellado. Palau de Congresos de Palma de Mallorca (C/ Felicià Fuster, 2).

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8.-11.55 horas: En Madrid, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a medios antes de la concentración 'La Revolución del 0-3' convocada por la Plataforma Estatal Escuelas Infantiles (PLEI) y la Comisión General del Trabajo (CGT). Asiste la secretaria general, Ione Belarra (C/ Atocha con Paseo del Prado).

9.-12.00 horas: En Madrid, el líder de IU, Enrique Santiago, asiste a la manifestación estatal de las educadoras infantiles de 0-3 años (C/ Atocha con P1 del Prado). A las 13.00 horas, Enrique Santiago, asiste al acto central del Festival Sáhara Libre, por el 50 Aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática. Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos en Rivas Vaciamadrid (Pº Alicia Alonso, s/n).

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10.-13.00 horas: Declaraciones de activistas de la Global Sumud Flotilla al llegar de Estambul (Aeropuerto de Barcelona. T2: ante la estatua de Botero).

11.-13.00 horas: En Madrid, reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Interviene Ione Belarra, secretaria general. Sede (también por streaming) (C/Francisco Villaespesa, 18).

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12.-18.00 horas: En Madrid, declaraciones de la organización y de los participantes en la flotilla en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv

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