Rusia eleva a 10 el número de fallecidos en ataque a residencia en Lugansk

Moscú, 23 may (EFE).- Las autoridades rusas elevaron este sábado a 10 el número de fallecidos en un ataque de Kiev contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Moscú, que ocurrió la víspera.

“Los rescatistas estuvieron recogiendo los escombros toda la noche. Lamentablemente, las esperanzas no se cumplieron y el número de víctimas mortales ascendió a 10”, escribió en redes sociales el gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pásechnik.

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Agregó que el número de heridos se sitúa en 48, mientras el paradero de otras 11 personas sigue sin conocerse.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó ayer el ataque ucraniano contra un edificio académico y una residencia de estudiantes en Lugansk, que calificó de un acto terrorista.

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Putin afirmó que en las inmediaciones de la residencia no había instalaciones militares y prometió que el Ministerio de Defensa elaborará una respuesta al ataque.

También el Ministerio de Exteriores ruso arrojó duras críticas sobre Kiev, al que acusó de escalar la situación y socavar los esfuerzos diplomáticos para la solución del conflicto.EFE

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