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El Govern inaugura en México un ciclo de foros económicos impulsados por las delegaciones exteriores

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El Govern ha inaugurado en México un nuevo ciclo de foros económicos impulsados a través de la red de delegaciones exteriores, con una primera edición centrada en las implicaciones y oportunidades derivadas del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México.

En un comunicado este sábado, la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior ha explicado que el foro lo ha organizado la Delegación del Govern en México y América Central junto con la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano, coincidiendo con la firma este viernes del Acuerdo Global Modernizado México-UE por parte de las presidentas de México y de la Comisión Europea.

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El Ejecutivo catalán prevé celebrar este año encuentros similares en otros 8 países de 4 continentes: Argentina, Brasil y los Estados andinos; Francia e Italia; Marruecos; y Japón y la República de Corea.

Según la Generalitat, estos foros se conciben como espacios institucionales de alto nivel para combinar diálogo político, reflexión estratégica e interacción con actores económicos, científicos y sociales, con el objetivo de reforzar relaciones institucionales, posicionar Catalunya como actor económico internacional y favorecer nuevas oportunidades de cooperación empresarial y de investigación.

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La jornada, celebrada en la sede de la Secretaría de Economía federal en Ciudad de México, reunió a más de 200 asistentes y abordó el papel de los gobiernos regionales y locales en la proyección económica internacional.

JAUME DUCH

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha asegurado que iniciativas como esta consolidan el papel de Catalunya "como actor activo y conectado en la escena económica internacional".

También ha defendido que las delegaciones exteriores pueden desempeñar "un papel clave" para tejer nuevas alianzas y oportunidades económicas para Catalunya.

BAJO EL ACUERDO MÉXICO-UE

El encuentro, bajo el título 'Sectores estratégicos entre México y Catalunya desde una perspectiva regional', se ha celebrado en alianza con la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (Amaie) y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (Amsde).

En el marco del 40 aniversario de la adhesión de España a la UE, el foro se ha planteado como un espacio para reforzar el diálogo económico entre territorios e impulsar alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de colaboración, inversión e innovación entre México y la Unión Europea.

ÒSCAR ORDEIG

Uno de los ámbitos analizados ha sido el sector agroalimentario, sobre el que el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha destacado su potencial como espacio de vinculación entre México y Catalunya y las oportunidades para promover modelos productivos más innovadores, sostenibles y resilientes.

Por parte del Govern también han intervenido el secretario de Asuntos Europeos, Multilaterales y de Cooperación al Desarrollo, Agustí Fernández de Losada, y el delegado del Govern en México y América Central, Aran Mayola.

Fernández de Losada ha reivindicado el acuerdo como "una plataforma para reforzar alianzas estratégicas entre Europa y México" en un contexto de reconfiguración global de las cadenas de valor y de las alianzas internacionales.

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