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El conflicto entre EEUU e Irán arruina la última conferencia sobre el Tratado de No Proliferación

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La guerra entre Estados Unidos e Irán ha hecho descarrilar la 11ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear después de que la delegación iraní denunciara que Washington quería introducir el conflicto dentro de las conversaciones sin comprometerse a hacer concesión alguna sobre la situación de su propio arsenal.

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su "decepción ante la incapacidad" de la conferencia "para alcanzar un consenso sobre un resultado sustantivo y aprovechar esta oportunidad crucial para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro".

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Guterres ha lamentado que "la conferencia no ha estado a la altura de las expectativas, especialmente en un momento de desafíos tan acuciantes que amenazan la seguridad internacional".

"Un mundo libre de armas nucleares sigue siendo la máxima prioridad de desarme de las Naciones Unidas, y un objetivo al que el Secretario General mantiene su firme compromiso. El Tratado es la piedra angular del régimen mundial de desarme y no proliferación nuclear, y un elemento esencial para promover los usos pacíficos de la energía nuclear", ha añadido.

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Poco antes, la delegación de Irán ante Naciones Unidas lamentaba en redes sociales que "las excesivas exigencias de Estados Unidos están arrastrando al tratado a una caída libre" tras denunciar que la conferenca había fracasado "por tercera vez consecutiva debido al obstruccionismo de Estados Unidos y sus aliados".

"Sin desarme nuclear, no se puede imaginar ningún futuro para el tratado", ha concluido la misión iraní, que se negó por otro lado a introducir mención alguna sobre su programa nuclear, el catalizador del actual conflicto con Estados Unidos, en el borrador de las conversaciones.

Estados Unidos busca garantías permanentes desde hace años de que Irán no va a fabricar una bomba atómica mientras Teherán ha insistido en innumerables ocasiones que su programa tiene carácter exclusivamente civil y pacífico.

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