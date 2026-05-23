Alemania prevé registrar hasta 33 grados y espera el lunes temperaturas de "pleno verano"

Berlín, 23 may (EFE).- El Servicio Meteorológico Alemán (DWD, por sus siglas alemanas) prevé que en el suroeste de Alemania se alcancen este sábado los 33 grados centígrados, donde el lunes se esperan temperaturas propias del "pleno verano" a falta de 29 días para la llegada del estío.

Según el parte meteorológico del DWD, la jornada de este sábado será en el país centroeuropeo "soleada, muy caliente y calurosa en algunas zonas", con temperaturas máximas que oscilarán entre los 25 y los 30 grados centígrados, aunque en el suroeste se alcanzarán los 33 grados.

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"Bajo la influencia de un anticiclón, llega aire subtropical procedente del suroeste. Esto dará lugar a un periodo de tiempo muy cálido, e incluso caluroso en algunas zonas", prevé la nota del DWD.

Sólo en el norte y en el noreste, donde el DWD prevé una mayor y creciente presencia de nubes, habrá chubascos "muy aislados" este sábado, una jornada que será "soleada y, en general, seca".

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La previsión del DWD para este fin de semana de ampliado reposo en Alemania por ser festivo el lunes de Pentecostés -el 25 de mayo-, consta de altas temperaturas.

Para el lunes se prevén temperaturas de hasta 34 grados tras una subida en los termómetros propia "del pleno verano" en el sur y en el suroeste, mientras que en el norte las máximas oscilarán entre los 20 y los 25 grados.

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Las mínimas llegarán por la noche y se prevén idénticas, de entre 17 y ocho grados centígrados en función del punto del país, en las últimas horas de este sábado y del domingo, según el DWD.

El lunes se mantendrá, en general, soleado y poco nuboso, con mínimas de 18 a nueve grados por la noche de una jornada en la que sólo se prevén algunas nubes locales en el norte. EFE

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