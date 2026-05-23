Activistas italianos de la Flotilla acusan de violencia a Israel a su regreso a su país

Roma, 23 may (EFE).- Varios activistas de la Flotilla Global Sumud han llegado a Italia procedentes de Estambul a distintos aeropuertos del país, seis este mismo sábado al de Roma, acusando a las autoridades israelíes de todo tipo de violencias y privaciones durante su detención.

Los últimos retornados son cinco italianos y un estadounidense residente en Italia que aterrizaron la tarde de hoy en el aeropuerto romano de Fiuminino, y que fueron recibidos con júbilo por sus familiares y simpatizantes, según informan los medios locales.

PUBLICIDAD

Los italianos de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud interceptadas la semana pasada por la Marina de Israel cerca de Chipre cuando se dirigía rumbo a Gaza ascienden a 29 y muchos han ido regresando desde el viernes, volando a Roma o Milán (norte).

Tras ser retenidos en Israel, los activistas, unos 430 de varias nacionalidades, fueron expulsados a Estambul, donde muchos de ellos tuvieron que recibir atención médica por presentar lesiones.

PUBLICIDAD

Uno de los italianos, Ruggero Zeni, de 69 años y residente en la ciudad española de Málaga (sur), tuvo que ser hospitalizado en Estambul para someterse a pruebas médicas, según confirmó el Ministerio de Exteriores italiano. Los medios aseguran que muestra golpes en el hígado.

Los primeros en volver a Italia, desde Atenas, el jueves, fueron el periodista de 'Il Fatto Quotidiano', Alessandro Mantovani, y el diputado Dario Carotenuto, del opositor Movimiento Cinco Estrellas.

PUBLICIDAD

A su llegada, los activistas italianos denunciaron todo tipo de maltratos durante su detención en Israel, desde palizas y amenazas hasta abusos sexuales y privación de tratamientos médicos.

La milanesa Martina Comparelli aseguró en declaraciones a los medios que sufrió puñetazos y que asistió a al menos 12 molestias sexuales a otros hombres y mujeres.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el Gobierno de Italia ha calificado de "inaceptable" un vídeo del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, en el que muestra cómo humilla a los activistas de la Flotilla retenidos mientras estaban arrodillados y maniatados.

El Gobierno de Giorgia Meloni ha avanzado que solicitará a la Unión Europea sanciones contra el ministro. Francia, que ha hecho un llamamiento similar, prohibió hoy mismo con efecto inmediato la entrada del citado ministro israelí en su territorio.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Roma incluirá este vídeo en su investigación sobre estos hechos. EFE