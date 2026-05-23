Unión Africana: Diez países corren un alto riesgo por el brote de ébola de RDC y Uganda

Nairobi, 23 may (EFE).- Diez países de África se encuentran en riesgo de verse afectados por el brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que ya se ha propagado a Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones, advirtió este sábado la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

"Tenemos dos países afectados y diez países de alto riesgo", afirmó el director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual en la capital de Uganda, Kampala.

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"Todos los demás países, dado que no limitan con los dos países afectados, no los consideramos en riesgo por ahora; pero dependiendo de cómo evolucione el brote, podríamos reconsiderar esta presentación", subrayó Kaseya. EFE