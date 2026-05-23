Agencias

Rubio dice que Washington ha logrado avances con Irán y anticipa un anuncio en días

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Nueva Delhi, 23 may (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este sábado en la India que Washington ha logrado algunos avances con Irán y que Estados Unidos podría tener "algo que decir" sobre el asunto en los próximos días.

"Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir", declaró Rubio a los medios durante un evento en la embajada de EE. UU. en Nueva Delhi.

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